Jennifer Lopez dan Ben Affleck akan menggelar resepsi pernikahan. Mereka akan merayakan momen tersebut bersama teman dan keluarga.

Seorang sumber mengatakan kepada People bahwa keduanya akan menggelar pesta lebih besar dari pernikahan mereka di Las Vegas pada Minggu 17 Juli kemarin. Jennifer Lopez sebelumnya mengungkapkan di buletin On the JLo bahwa dia dan sang suami menikah di A Little White Chapel.

"Jadi dengan saksi terbaik yang bisa kamu bayangkan, gaun dari film lama dan jaket dari lemari Ben, kami membaca sumpah kami sendiri di kapel kecil dan saling memberikan cincin yang akan kami pakai selama sisa hidup kami," kata sang bintang, dikutip Selasa (19/7/2022).

Seorang sumber lain juga mengatakan kepada People bahwa pengantin baru tersebut berencana mengadakan pesta yang lebih besar sehingga mereka dapat merayakannya dengan keluarga dan teman.

"Mereka belum merencanakan bulan madu. Jennifer mengatakan bahwa setiap hari bersama Ben adalah bulan madu," kata sumber tersebut.

Dia juga menambahkan bahwa sejak mereka mulai berkencan lagi, Jennifer Lopez benar-benar percaya bahwa ini adalah momen yang tepat untuk menghabiskan masa tuanya bersama Ben.

"Dia sangat bahagia dan puas dengan Ben. Dia tidak bisa meminta apa-apa lagi. Dia pikir semuanya sempurna,” lanjut sumber itu.

Hubungan asmara JLo dan Ben Affleck telah lama menjadi sorotan. Keduanya bertemu dan dekat pada tahun 2002 lewat film Gigli. Di tahun yang sama, keduanya memutuskan bertunangan dan hubungan mereka semakin romantis. Tetapi sayang, pada 2004 keduanya mengumumkan perpisahan mereka dan hidup masing-masing. JLo diketahui sempat menikah dan berpacaran dengan sejumlah pria. Begitu juga Ben Affleck yang bersama dengan aktris Jennifer Garner sejak 2005 dan berpisah pada 2015. JLo dan Affleck kembali dekat dan go public pada 2021. JLo lalu mengumumkan pertunangannya dengan Ben Affleck pada April 2022 silam.