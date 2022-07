Sylvester Stallone mengaku sakit hati atas hak kepemilikan untuk waralaba film Rocky. Dia pun mengecam produser Irwin Winkler dengan menuduhnya menahan hak kepemilikan atas film-film tersebut.

Stallone menuntut haknya yang ia tulis, perankan, dan beberapa kali ia arahkan tersebut. Tak hanya itu, dia juga mengklaim hak film telah dikuasai oleh Irwin selama 46 tahun.

Dia ingin royaltinya diserahkan kepada dia sehingga dapat mewariskannya kepada putra dan tiga putrinya. Keinginannya tersebut dia unggah dalam akun Instagramnya di samping potret Winkler yang dia gambarkan sebagai ular dengan berlidah pisau.

"Potret yang sangat menyanjung dari The Great Rocky/Creed Producer, Irwin Winkler, dari salah satu artis terhebat di tanah air," tulis Stallone dalam unggahan tersebut, melansir dari Asia One pada Rabu (20/7/2022).

"Setelah Irwin mengendalikan Rocky selama lebih dari 47 tahun dan sekarang Creed, saya benar-benar ingin memiliki setidaknya sedikit dari apa yang tersisa dari hak saya kembali,” tambahnya.

Unggahan tersebut sebetulnya sudah dihapus dari akun Stallone. Namun sejumlah penggemar telah menangkap layar dan membagikannya lagi di media sosial.

Kemarahan sang aktor terhadap produser Rocky ini memang bukan pertama kali. Sebelumnya, aktor 76 tahun tersebut juga mencela novel David Winkler, anak dari Irwin.

Novel itu memiliki judul The Arrangement: A Love Story.

“Saya suka membaca dan saya telah membaca ribuan buku tapi saya bisa bilang yang ini, (The Arrangement: A Love Story) sejauh ini adalah yang terburuk! Bila kau kehabisan tisu toilet, tolong yang ini tak akan mengecewakan," katanya.

Sylvester Stallone memerankan dan menulis Rocky Balboa pada 1976. Atas karyanya itu ia mendapat tiga Piala Oscar, termasuk Best Picture.

Dia juga mendapatkan nominasi untuk Best Actor dan Best Screenplay. Sementara pada 2015, Stallone juga mendapatkan nominasi Best Supporting Actor karena kembali memerankan karakter Rocky pada spin-off, Creed.

Tak hanya sebagai aktor, ia tercatat sebagai penulis seluruh film Rocky dari 1976-2006. Ia juga menjabat sebagai sutradara dalam film Rocky II (1979), Rocky III (1982), Rocky IV (1985), dan Rocky Balboa (2006).