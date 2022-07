Thor: Love and Thunder berhasil tetap menjadi film nomor wahid di Amerika Utara. Meski mengalami penurunan 68 persen di akhir pekan kedua, film tersebut tetap mengalahkan tiga pesaingnya.

Film-film ini yakni Where the Crawdads Sing,Paws of Fury: The Legend of Hank dan Mrs. Harris Goes to Paris. Setelah 10 hari tayang di layar lebar, Thor: Love and Thunder telah menghasilkan USD232 juta atau setara Rp3,4 triliun di box office domestik dan USD497,9 juta secara global.

Meski begitu, penurunan tersebut merupakan penurunan terbesar kedua sepanjang sejarah MCU selain Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Film tersebut pada Mei lalu turun sebesar 67 persen.

Sedangkan film Marvel lainnya yakni Eternals turun 61 persen. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings turun 52 persen.

Lebih lanjut, Where the Crawdads Sing dengan mudah mencetak permulaan yang baik. Film ini memulai debutnya di tempat ketiga dengan meraih keuntungan sekitar USD17 juta dari 3.650 bioskop.

Angka tersebut tinggi mengingat Sony hanya menghabiskan USD24 juta untuk memproduksi film Where the Crawdads Sing. Maka tak salah jika nantinya film ini akan menghasilkan keuntungan.

“Dalam beberapa tahun terakhir, segala jenis drama adalah genre pekerja keras,” kata David A. Gross, yang menjalankan perusahaan konsultan film Franchise Entertainment Research, melansir dari Variety, dikutip Senin (18/7/2022).

“Tetapi pola kehadiran telah berubah dan sebagian besar cerita ini sekarang diproduksi untuk layar kecil. Itu membuat pembukaan ini sangat bagus,” lanjutnya. Sementara itu, Paws of Fury gagal memenuhi ekspektasi untung USD10 juta. Film ramah keluarga ini mendarat di peringkat 6 dengan USD6,25 juta dari 3.475 lokasi di Amerika Utara. Jumlah tersebut menjadi catatan langka sebab pada 2022 Paramount telah menikmati box office dari film The Lost City, Scream, Sonic the Hedgehog 2 danTop Gun: Maverick. Untungnya, Paramount Pictures dan Nickelodeon Animation tidak memiliki terlalu banyak taruhan, karena Paws of Fury hanya membutuhkan biaya produksi USD10 juta.