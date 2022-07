Thor: Love and Thunder merajai box office global. Film tersebut bahkan menempati peringkat sebagai pembukaan akhir pekan terbaik ketiga tahun ini, setelah Doctor Strange in the Multiverse of Madness dan Jurassic World Dominion.

Film yang dibintangi oleh Chris Hemsworth sebagai pemeran utama ini, meraup keuntungan sebesar USD302 juta atau sekitar Rp4,52 triliun di box office global.





Melansir dari Variety, secara internasional, film ini diputar di 47 negara, tidak termasuk Prancis, Cina, dan Rusia. Di luar Amerika Utara, Thor: Love and Thunder kuat di Korea dan Inggris.

Thor: Love and Thunder mendapat nilai yang lumayan bagus dari kritikus. Di Rotten Tomatoes film ini memiliki skor 68%. Sedangkan CinemaScore memuat nilai B+.

Sementara itu, Minions: The Rise of Gru menambahkan USD56,3 juta dari 64 pasar luar negeri. Sedangkan Top Gun: Maverick masih laris manis dengan meraih keuntungan USD23 juta dari 65 wilayah.

Setelah tujuh minggu di bioskop, film yang dibintangi Tom Cruise ini telah meraup USD586,2 juta secara internasional. Lebih lanjut, Jurassic World Dominion sudah meraup untung mendekati angka USD900 juta.

(ATP)