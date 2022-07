PERTANDINGAN sepak bola antara RANS FC melawan Persija baru saja digelar pada Sabtu, 16 Juli 2022 kemarin di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang. Sayangnya, klub yang diakuisisi oleh Raffi Ahmad itu harus menelan kekalahan dengan skor 2-4 dari Persija.

Mengetahui kekalahan RANS FC dalam pertandingan tersebut, para suporter Persija pun kegirangan. Bahkan usai pertandingan, para suporter terdengar meneriakkan nama Rafathar yang merupakan putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sang pemilik RANS FC.

Dengan lantang para suporter Persija menyanyikan yel-yel 'Rafathar nangis' seolah meledek sang ayah.

Video tersebut diunggah di akun Instagram @lambegosiip, tampak para suporter bersorak sambil memegang dan melempar balon orange. Mereka beberapa kali meneriakkan kalimat 'Rafathar nangis'.

"Rafatarnya bingung 'kenapa nama gue (disebut) orang gue nggak ikut main'," tulis keterangan dalam akun Instagram @lambegosiip.

Netizen pun menanggapi video tersebut dengan respon yang beragam. Ada yang protes tak terima nama Rafathar dibawa-bawa.

"Rafathar nangis jadi duit, lah lu..," kata akun @amira***.

"Rafathar be like: Tenang, next Persija gue beli," ujar akun @kinasa***.

"Masa suporter Persija nggak tahu sih, saham Persija juga dibeli sama RANS. Plis jangan bawa anak-anak," sahut @des***.