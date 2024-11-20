Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rafathar Girang Dikunjungi Nathan Tjoe-A-On dan Kekasih

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |17:02 WIB
JAKARTA - Nathan Tjoe-A-On memutuskan untuk tetap tinggal sejenak di Indonesia. Bersama kekasihnya, Fefe Slinkert, Nathan diundang untuk berkunjung ke rumah Raffi Ahmad di Andara.

Nathan tak datang sendirian. Orang tuanya juga turut serta dalam kunjungan tersebut. Dalam foto dan video yang diunggah oleh Raffi di Instagram, terlihat suasana hangat saat Nathan dan keluarganya disambut oleh Raffi, Nagita Slavina, serta kedua anak mereka, Rafathar dan Rayyanza alias Cipung.

Rafathar terlihat sangat senang ketika diajak bermain bola bersama Nathan. Sementara itu, Cipung juga tampak antusias bertemu Nathan dan Fefe. Untuk menjamu tamunya, Raffi menyuguhkan hidangan khas Indonesia, termasuk tumpeng, yang dinikmati bersama-sama.

"Terima kasih @nathantjoeaon and fam's sudah mampir dan ngobrol santai ke Andara. All the best bro," tulis Raffi dalam unggahan di akun Instagram @raffinagita1717, Rabu (20/11/2024).

Kunjungan ini juga menjadi momen spesial bagi Raffi dan keluarga untuk memberikan ucapan selamat kepada Nathan dan Timnas Indonesia atas perjuangan keras mereka yang berbuah kemenangan.

 

Halaman:
1 2
