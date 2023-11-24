Mbak Lala Ngamuk, Rafathar Diolok-olok saat Rans Nusantara FC Kalah

JAKARTA - Nama Rafathar kembali menjadi bahan olok-olokan di pertandingan sepak bola Rans Nusantara FC. Kali ini, hal tak menyenangkan bagi kakak Rayyanza itu terjadi saat tim milik ayahnya melawan Persita pada Kamis, 23 November 2023 di Indomilk Arena Stadium, Banten.

Momen tersebut kemudian membuat pengasuhnya, Shela Lala meradang. Melalui Instagram Story, wanita yang akrab disapa Mbak Lala ini mengkritik keras perilaku pendukung Persita yang mencatut nama anak asuhnya itu.

"Sumpah kalian kira kalian itu keren? Enggak sama sekali, NORAK PAKAI BANGET! Permainan ada menang ada kalah," tulis Mbak Lala dikutip dari akun @shela_lala96, Jum'at (24/11/2023).

Mbak Lala sejatinya mengaku tak mempermasalahkan jika sekelompok pendukung tim sepak bola menyerukan yel yel untuk menyemangati idolanya.

Namun, dia sangat menyayangkan penyebutan nama seseorang, khususnya Rafathar yang masih di bawah umur.

"Benar bikin yel yel apa aja, tapi jangan bawa-bawa nama apalagi anak kecil, paham? Jangan NORAK!" lanjut Mbak Lala.

Kritikan tersebut rupanya mendapat reaksi dari netizen melalui pesan singkat DM ke akun Mbak Lala.

Fenomena ini pun menjadi pro dan kontra tersendiri di kalangan pecinta sepak bola Tanah Air.

"Itu psywar halo mbak ! Baru nonton ke stadion yah? Dan itu pula tidak ada rasis kepada nama tersebut," tulis netizen.

"Sepak bola hal seperti itu disebut 'Psywar', beberapa orang mewajari akan hal itu. Tapi untuk saat ini saya rasa memang salah sasaran sih kalau mengarah ke anak-anak," tulis yang lainnya.