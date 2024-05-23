Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rafathar dan Mikhayla Bakrie Dijodohkan Netizen Usai Kedapatan Ngobrol Bareng

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |14:45 WIB
Rafathar dan Mikhayla Bakrie Dijodohkan Netizen Usai Kedapatan Ngobrol Bareng
Rafathar dan Mikhayla Bakrie dijodohkan netizen (Foto: Instagram/raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Rafathar Malik Ahmad menjadi salah satu anak selebriti yang sering kali dijodoh-jodohkan dengan sejumlah perempuan. Setelah dianggap cocok dengan Gempita Nora Marten, kini putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu dijodoh-jodohkan netizen dengan Mikhayla Bakrie.

Momen itu terjadi usai Rafathar terlihat asyik ngobrol bareng putri dari Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, ketika berkunjung ke rumah Aurel Hermansyah. Lewat TikTok, @raffi_nagita, terlihat Rafathar mulanya sedang asyik dengan mainannya. Kemudian, ia melihat ke arah Mikha dan ngobrol bersama.

“Lagi rekam Rafathar, ada yang bikin salah fokus,” tulis akun Raffi dan Nagita ini.

Mikhayla yang tengah duduk di sofa itu pun tersenyum pada Rafathar. Meski masih malu-malu, keduanya terlihat asyik ngobrol bareng. Mikha juga menanyakan beberapa hal pada Rafathar.

Rafathar dan Mikhayla Bakrie

Rafathar dan Mikhayla Bakrie dijodohkan netizen (Foto: TikTok/)


Sebelumnya, Rafathar juga sering dijodoh-jodohkan oleh putri Gading Marten dan Gisella Anastasia, Gempita. Keduanya didoakan berjodoh oleh netizen lantaran sudah berteman dekat sejak masih usia balita.

Kini, warganet ikut bahagia melihat keakraban Rafathar dan Mikhayla. Tak sedikit dari mereka mendoakan dua bocah ini bisa berjodoh meski usia Mikhayla terpaut lebih tua dari Rafathar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
