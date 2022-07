James Franco kembali berakting usai hiatus selama 4 tahun lantaran dituding melakukan pelecehan seksual oleh lima orang perempuan. Sang artis akan membintangi film layar lebar tentang pasca Perang Dunia II berjudul Me, You.

“Saya bersemangat untuk bergabung dengan proyek fenomenal ini dan bekerja dengan sutradara Bille August yang legendaris. Saya penggemar berat karyanya, dan Me, You adalah naskah yang benar-benar brilian,” katanya melansir The Hollywood Reporter, Kamis (14/7/2022).

Dalam film tersebut, sang aktor akan memerankan karakter Nicola. Dia seorang mantan tentara dan pemancing yang menemani sang karakter utama yang bernama Marco.

Me, You berkisah tentang pertumbuhan Marco di era 1950-an pasca-Perang Dunia II. Ia merupakan seorang remaja dari pulau kecil di Italia yang mengalami kerusakan total akibat Perang Dunia II.

Selain Franco, film ini juga akan melibatkan Tom Hollander serta Daisy Jacob untuk turut berperan sebagai tokoh kunci dalam film tersebut.

Sebelumnya, James Franco bersama Vince Jolivette diketahui memiliki sekolah akting bernama Studio 4. Namun lima wanita dari sekolah itu melaporkan sang aktor atas tuduhan perilaku eksploitatif pada 2019. Hal ini termasuk pemaksaan adegan telanjang yang terjadi di Studio 4 cabang Hollywood, Los Angeles. Kini seluruh Studio 4 telah tutup dan tak beroperasi. James Franco akhirnya setuju membayar USD2,23 juta atau sekitar Rp32,5 miliar pada Juli 2021 untuk menyelesaikan gugatan dugaan pelecehan seksual yang diajukan sejak Oktober 2019.