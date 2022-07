JAKARTA - G-Dragon mendadak viral di Twitter, pada Kamis (14/7/2022) pagi. Alasannya karena leader BIGBANG itu mengunggah video cover lagu Can’t Help Falling in Love With You yang pertama kali dirilis Elvis Presley pada 1961.

Potongan audio itu memperdengarkan suara husky G-Dragon yang membuat penggemarnya heboh. “Bagaimana aku bisa fokus bekerja kalau G-Dragon merilis ini. Seluruh tubuhku membeku. Aku rindu suaranya,” ujar seorang pengguna Twitter.

Lagu Can’t Help Falling in Love With You merupakan salah satu single dalam album ‘Blue Hawaii’ yang dirilis Elvis Presley pada 1961. Lagu itu diciptakan oleh Hugo Peretti, Luigi Creatore, dan George David Weiss dan diedarkan Gladys Music Inc.

Melodi lagu tersebut terinspirasi dengan lagu cinta populer asal Perancis, Plaisir d’amour yang diciptakan Jean-Paul Egide Martini pada 1784. Selain Elvis, lagu itu juga dirilis ulang oleh grup Pop asal Swedia, A-Teens dan grup reggae UB40 pada 1993.

Can’t Help Falling in Love With You - Elvis Presley

Intro

C G Am C G

Verse 1

C Em Am F C G

Wise men say, only fools rush in

F G Am F * C G C

But I can't help falling in love with you

C Em Am F C G

Shall I stay, would it be a sin?

F G Am F * C G C

If I can't help falling in love with you

Chorus

Em B7 Em B7

Like a river flows surely to the sea

Em B7

Darling so it goes

Em A7 Dm G

Some things are meant to be

Verse 2

C Em Am F C G

Take my hand, take my whole life too

F G Am F C G C

For I can't help falling in love with you

Chorus

Em B7 Em B7

Like a river flows surely to the sea

Em B7

Darling so it goes

Em A7 Dm G

Some things are meant to be

Verse 3

C Em Am F C G

Take my hand, take my whole life too

F G Am F C G C ( C )

For I can't help falling in love with you

F G Am F C G C

For I can't help falling in love with you*

(SIS)