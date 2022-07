HONG KONG - Pada November 2021, Tony Leung diumumkan menjadi aktor utama film Nameless. Sebulan kemudian, aktor 60 tahun itu dikabarkan sudah menyelesaikan syuting film tersebut tanpa menyebut nama aktor utama wanitanya.

Namun belum lama ini, media lokal ramai memberitakan, lawan mainnya yang dirahasiakan itu adalah aktris China, Zhou Xun. Ini menjadi proyek reuni keduanya setelah membintangi The Great Magician (2011) dan The Silent War (2012).

Tony Leung dan Zhou Xun. (Foto: Weibo/Today Online)

Film Hema Hema yang dirilis pada 2016 menjadi proyek layar lebar terakhir mereka sebelum akhirnya terlibat skandal perselingkuhan. Mengutip Today Online, Rabu (13/7/2022), keduanya mulai dekat saat membintangi The Silent War.

Gosip paling menghebohkan kala itu adalah Tony nyaris merayakan ulang tahunnya yang ke-51 bersama Zhou Xun, saat sang istri berada di China. Namun di luar dugaan, Carina kembali ke Hong Kong untuk merayakan ulang tahun sang aktor dan membuat aktris 47 tahun itu gigit jari.

Carina tampaknya tahu kedekatan Tony Leung dengan sang aktris. Dia kemudian memberi ‘peringatan’ secara tidak langsung kepada Zhou Xun lewat Weibo. “Cemburu tidak akan menguntungkanmu pun tak menjadi capaian bagi orang lain.”

Pada 2017, Tony dikabarkan mundur dari produksi drama Ruyi’s Royal Love in the Palace karena sang istri tak mau dia beradu akting dengan Zhou Xun. Posisinya, kemudian digantikan oleh aktor Taiwan, Wallace Huo.

Namun dalam sebuah wawancara dengan media Hong Kong, Carina menyebut, tak pernah mengurusi karier suaminya. Keputusan Tony untuk mundur dari drama itu karena dia ingin fokus di layar lebar.

Tony Leung dan sang istri, Carina. (Foto: Weibo)

Dalam wawancara yang sama, dia juga menepis rumor perselingkuhan sang suami. Dia menyebut, aktor Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings itu hanya berteman baik dengan sang aktris.

“Bukankah hal biasa jika seorang aktor dekat dengan lawan mainnya saat terlibat proyek bareng? Kalau aku cemburu seperti yang diberitakan, mungkin kami sudah lama bercerai,” tutur Carina dalam wawancara tersebut.*

