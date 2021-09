HONG KONG - Tony Leung seharusnya berada di Inggris untuk menghadiri premiere film terbarunya, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Alih-alih menikmati ‘pesta’, dia justru menjauh dari sorot kamera dan absen dari pres tour film terbaru Marvel tersebut.

Dia justru terekam kamera tengah menikmati harinya di sebuah pusat perbelanjaan di Hong Kong, belum lama ini. Headline Daily melaporkan, sang aktor berada di mall itu seorang diri dan berbaur dengan pengunjung lainnya tanpa penampilan mencolok.

Tony mengenakan sweater hoodie dan topi abu-abu dengan masker dan ransel biru mencolok. Pada satu foto, dia terlihat berjalan sambil melihat layar ponsel. Pada foto berbeda, dia memasuki lift menuju parkiran dan pergi meninggalkan mall dengan mobil Range Rover berwarna hitam miliknya.

Mengutip Today Online, Jumat (3/9/2021), sang aktor tak pernah mengganti mobilnya tersebut selama 15 tahun terakhir. Ransel biru mencolok yang ada di punggungnya itu pun sudah 4 tahun menemaninya.

Gaya hidup sederhana yang dijalani Tony Leung terbilang inspiratif, mengingat dia termasuk dalam jajaran aktor termahal Hong Kong. Aktor 59 tahun tersebut, disebut-sebut menerima bayaran HKD60 juta atau setara dengan Rp110 miliar hanya untuk bermain dalam satu film.

Meski kerap tampil sederhana, namun bukan berarti Tony Leung tak memiliki aset mewah layaknya artis papan atas. Dia pernah menghadiahi diri sendiri sebuah mobil Mercedes-Benz convertible seharga USD520.000 (Rp7,4 miliar) saat ulang tahun. Belum lagi sebuah rumah mewah senilai HKD200 juta atau setara Rp367 miliar yang dipersembahkannya khusus untuk sang istri, Carina Lau.