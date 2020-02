SYDNEY - Sepanjang 2 minggu terakhir, Tony Leung dikabarkan menjalani syuting film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings di Sydney, Australia. Hal itu diketahui dari unggahan para penggemar di media sosial.

Akun Twitter Eternalsnews misalnya, mengklaim sang aktor menjalani syuting di Centennial Park yang terletak di timur Sydney, Australia. Keberadaan Tony Leung di Kota Pelabuhan itu juga diperkuat dengan pemberitaan media lokal.

Aktor 57 tahun itu, menurut AsiaOne, sempat terekam kamera makan malam di restoran seafood Golden Century ditemani tiga perempuan. Pada 23 Januari silam, Awkwafina yang menjadi lawan main Tony Leung juga diketahui mendarat di Sydney.

Meski para aktor Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings berada di Australia, namun tak satupun orang yang tahu di mana sebenarnya mereka melakukan pengambilan gambar. Marvel, seperti kebiasaannya, menutup rapat informasi seputar produksi film mereka.

Baca juga: Mengenal Lawan Sang-Chi, The Mandarin dan Jaringan Ten Rings

Kepastian tentang jadwal produksi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sempat diungkapkan President Marvel Studios, Kevin Feige, awal Januari silam. Kepada New York Film Academy, dia mengaku, film arahan Destin Daniel Cretton itu akan 'segera' memulai syuting di Australia. Identik dengan lakon protagonis, Tony Leung mencoba tantangan berbeda dalam Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Dia berperan sebagai The Mandarin yang merupakan karakter antagonis dalam film tersebut.* Baca juga: Jalani Diet Pescatarian, Janelle Monae Keracunan Merkuri