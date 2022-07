JAKARTA – Serial televisi anak produksi MNC Animation berjudul Kiko atau lebih dikenal New Kiko hadir di Vision+. Serial animasi Kiko ini diadaptasi dari cerita gambar berjudul Kisah si Kiko dari majalah anak Just for Kids.

Kiko mengisahkan seekor anak ikan mas koki periang bernama Kiko yang sangat mandiri. Ia hidup bersama teman-temannya bernama Lola (ikan diskus), Poli (ikan cupang), Tingting (kepiting), dan Patino (hiu warna warni).

Walaupun Kiko sudah hidup dengan sangat baik dan sopan kepada lingkungan di sekitarnya, namun Ia selalu diganggu oleh Karkus (ikan lele), dan Pupus (belut). Karkus dan Pupus tidak lelah membuat Kiko marah dan membuat kericuhan.

Suatu hari danau tempat di mana Kiko tinggal tercemar oleh air limbah beracun akibat ulah manusia yang tidak bertanggungjawab. Hal itu menyebabkan Kiko dan teman-temannya berubah menjadi mutan dan bisa berpikir serta berbicara.

Menariknya, serial Kiko ini sudah bekerja sama dengan Creative Minds LLC, Yamagata Broadcasting dan Tohoku Inbound Association. Kiko dipilih untuk menjadi duta untuk memperkenalkan wisata Tohoku di Jepang Utara kepada masyarakat Indonesia.

Dalam beberapa episode, serial Kiko akan menjelajahi tempat wisata Negeri Sakura, Jepang yang berjudul Kiko in Japan. Serial Kiko juga ditayangkan di 63 negara di dunia. Bagaimanakah keseruan kisah Kiko dan teman-temannya? Saksikan kisah selengkapnya di Kiko, setiap Sabtu pukul 08.45 WIB dan Minggu pukul 09.00 WIB, di channel RCTI Vision+.

Untuk menikmati berbagai konten di Vision+, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium yang memiliki berbagai original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. Untuk menikmati konten lengkap dengan berbagai pertandingan olahraga, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium with Sports dengan tambahan channel olahraga yang lengkap. Unduh Vision+ sekarang di Google Play Store dan App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan ikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok), atau WhatsApp ke 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere! #Visionplus #RCTI #Kiko