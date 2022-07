JAKARTA - Di babak Blind Audition kemarin para Coaches dibuat terpukau dengan penampilan dari Vavel, bintang berbakat alumni The Voice Kids Indonesia 2016 asal Batam. Bagi para Coaches, Vavel berhasil memamerkan performa yang membuat mereka nyaris speechless. “Apa – apaan ini, kamu manusia bukan? Aku ini masih merinding loh, sampai paha, paha aku merinding” ucap Coach Isyana kagum (08/07/22). “Iya, jambang aku masih merinding” timpal Coach Vidi. “You were born to do this, man” sambung Coach Vidi lagi (08/07/22). Penampilan Vavel tidak hanya nyaris sempurna dari sisi penguasaan vokalnya saja, bintang yang baru berusia 17 tahun ini terbukti punya penguasaan emosi dan penghayatan lagu yang luar biasa.

Ternyata, kemampuan penghayatan lagu yang dimiliki oleh Vavel sudah ia miliki sejak usia dini. Terbukti, di panggung Blind Audition tahun 2016 lalu, Vavel berhasil menyanyikan lagu hits dari ST.12 berjudul “Saat Terakhir” dengan penghayatan begitu mendalam. Tak heran, video audisi Blind Audition Vavel telah ditonton lebih dari 30 juta kali di platform YouTube. Melihat talenta ia miliki, para Coaches pun mengakui talenta hebat yang dimiliki oleh Vavel. “Ini bener definisi kamu lahir untuk menjadi penyanyi. Hebat, keren banget” kata Coach Isyana (08/07/22). Bahkan, Coach Vidi dan Nino kagum hingga speechless dan tak sanggup berkomentar banyak. “Jujur, kayanya memang terlalu banyak yang mau kita sampaikan dari penampilan kamu barusan sampai kita enggak tahu kalimat mana yang mau kita sampaikan untuk menjabarkan keindahan yang baru saja kita saksikan, Vavel” ungkap Coach Nino (08/07/22).

BACA JUGA:Hari Ini! Vidi Aldiano Akan Kecoh Armand Maulana, Titi DJ, Isyana Sarasvati & Nino Kayam di Panggung The Voice All Stars

Selain Vavel, Coach Nino juga berhasil membuat panggung Blind Audition The Voice All Stars tambah meriah dengan mencoba tampil sebagai kontestan The Voice All Stars. Menyanyikan lagu berjudul “Dara” ciptaan Coach Vidi sendiri, Vidi Aldiano berhasil menampilkan panggung yang keren. Tapi, Coach Vidi jadi sedikit jengkel dan kesal karena Coach Nino usil tak kunjung berputar untuknya. “Eh, mana ada peserta yang marahin Coach suruh mutar” canda Coach Armand (08/07/22). “Gimana rasanya? Jadi peserta nunggu Coach mutar di ujung – ujung (lagu)” tanya Coach Nino nada meledek (08/07/22). “Ya kalo gue jadi peserta sih deg – degan, tapi kalo lo kaga muter, gue emosi. Ini gue emosi tahu enggak” balas Coach Vidi (08/07/22). Kelucuan momen Coach Vidi “nyicip” jadi peserta ini viral di platform TikTok, di akun @officialgtvid dengan 2.1 juta views.

Para bintang The Voice All Stars lainnya juga tak ketinggalan menampilkan performance yang memukau Coach Armand, Coach Titi, Coach Isyana dan Coach Vidi Nino. Di panggung babak Blind Audition kemarin, #TeamIsyana kedatangan Safeenah asal Padang, Maruli asal Medan dan Izat asal Baubau, sedangkan #TeamArmand menyambut Sosila asal Jakarta dan Ava asal Bali. Sahsa asal Pekanbaru dan Vavel asal Batam berhasil tampil luar biasa dan masuk ke dalam #TeamTiti. King asal Kupang dan Derry asal Bekasi pun kembali memukau dengan vokal merdu mereka dan berhasil lolos bersama #TeamVidiNino.

Tidak hanya Vavel, Antonio, bintang asal Medan juga berhasil menampilkan panggung yang membuatnya jadi rebutan Coach Armand dan Coach Titi. Abraham, bintang berbakat asal Bogor berhasil mendapatkan 4 chairs dan membuat para Coaches terkagum – kagum hanya dalam waktu 3 detik saja. Suara dari Shafira, bintang berbakat yang tampil di episode 1 pun terdengar begitu lembut, powerful dan menyentuh hati hingga membuat Coach Armand, Coach Titi, Coach Isyana dan Coach Vidi Nino standing ovation. Chiko, Grand Finalis dari The Voice Kids Indonesia Season 2 yang tampil minggu lalu juga berhasil membuktikan betapa mahalnya skill vokal yang ia miliki dengan mendapatkan 4 chairs dan juga pujian – pujian yang tak ada habisnya dari seluruh Coaches.

Para bintang dengan talenta vokal hebat telah terkumpul. Nah, perjalanan mereka untuk menjadi the star of all stars memasuki babak Knock Out yang lebih menegangkan dan seru. Akan ada banyak penampilan mengggugah dan momen – momen keren dari para bintang dan Coaches. Di babak Knock Out, para Coaches akan memasangkan 2 bintang yang akan menyanyikan lagu pilihan Coaches. Nantinya para Coaches harus memilih salah satu bintang yang berhak lolos ke Live Rounds. Serunya lagi, bintang yang tak dipilih berkemungkinan untuk di-Steal oleh Coaches lain. Kebayang dong serunya rebut – rebutan bintang oleh para Coaches di babak Knock Out nantinya?

Saksikan The Voice All Stars tayang setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB di GTV. Follow akun Instagram @thevoicegtv dan TikTok @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten–konten menarik. Program The Voice All Stars juga kamu bisa saksikan di aplikasi RCTI+ dan Vision+.