Tayang setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB di GTV, The Voice All Stars selalu menghadirkan panggung berkelas berisi para bintang muda berbakat yang siap memukau kita semua. Hanya di The Voice All Stars, skill vokal menjadi amunisi utama para bintang muda dari berbagai daerah di Indonesia untuk menjadi the star of all stars.

Spesial di episode Jumat, 08 Juli nanti, Coach Vidi akan datang bawa kejutan dan menyamar sebagai kontestan. Kalau biasanya, Coach Vidi ceriwis, aktif banget ngomong, bujuk rayu dan janji manis panjang demi dapetin kontestan, kini posisi dibalik. Kira-kira Coach Armand, Coach Titi, Coach Isyana dan Coach Nino akan langsung ngeh dengan vokal vibra khas Coach Vidi, atau malah.. terkecoh total?





Selain penampilan spesial dari Coach Vidi, kita semua dipastikan akan terhibur dengan para bintang yang menjadi kontestan episode Jumat nanti. Suara Ava, bintang asal Bali, begitu powerful mampu menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya bernyanyi.

Tak heran, Ava mampu melangkah jauh hingga ke panggung Grand Final The Voice Indonesia 2018. Aksi panggung yang ia tampilkan pun mampu membuat audience ikut merasakan energi dari lagu yang ia bawakan.

Senada dengan Ava, perpaduan penghayatan, suara merdu dan unik berhasil membuat performa Blind Audition Vavel di The Voice Kids Indonesia season pertama langsung viral di kalangan pecinta musik. Membawakan salah satu lagu hits dari band besar, ST.12, berjudul “Saat Terakhir”, video performance Vavel mencetak lebih dari 30 juta views di YouTube.

Banyak penikmat musik Indonesia memuji skill alumni The Voice Kids Indonesia 2016 ini dalam membawakan lagu dengan karakternya sendiri di usia yang relatif muda.

Talenta vokal yang lembut namun powerful disaat yang bersamaan membuat suara Sahsa begitu nagih untuk didengarkan. Tak heran, dengan warna vokalnya yang unik, Sahsa mampu meninggalkan kesan mendalam bagi pecinta musik Indonesia.

Bahkan sampai saat ini Sahsa masih dikenal luas sebagai Shyakira TVKI. Sama halnya dengan Sahsa, vokal yang Derry miliki begitu empuk dan merdu, selalu berhasil 'ngenakin' lagu. Apalagi ketika penampilannya dilengkapi dengan aksi memainkan gitar dengan sangat apik, wah rasa–rasanya seakan sedang menyaksikan panggung professional. Jadi pastikan kamu menyaksikan The Voice All Stars setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB di GTV untuk menjadi saksi langsung penampilan-penampilan memukau dari para bintang di panggung berkelas The Voice All Stars. Setel alarm kamu, jangan sampai terlewat. Saksikan ajang talent search kelas dunia, pertama kalinya di Asia, The Voice All Stars tayang hari ini, setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB di GTV. Follow akun Instagram @thevoicegtv dan TikTok @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten-konten menarik. Program The Voice All Stars juga kamu bisa saksikan di aplikasi RCTI+ dan Vision+.