Matangnya skill vokal yang dimiliki Antonio, bintang sekaligus alumni The Voice Indonesia 2019 sukses membuat hati Coach Armand dan Coach Titi kepincut. Menyanyikan salah satu lagu hits dari Samsons berjudul Naluri Lelaki, bintang muda asal Medan ini dinilai para Coaches telah berhasil memamerkan penguasaan vokal yang sangat presisi, mampu menggapai nada–nada yang tingkat kesulitannya bisa dibilang tinggi.

“Makanya gue langsung tekan tombol, karena lu rapi banget. Mengingatkan gue ke jaman Ari Lasso, jaman 90an, suaranya tuh rapi banget. Makanya gue harus langsung tekan tombol,” puji Armand Maulana (01/07/22).

“Suaranya lantang, kayak enggak ada beban gitu nyanyinya” tambah Titi DJ (01/07/22).

Pujian yang diberikan Coach Armand agaknya menyentuh hati Antonio, karena ia memilih #TeamArmand dengan mantap. Mendengar jawaban Antonio, Coach Titi pun “ngambek” karena ia sangat menginginkan Antonio berada dalam #TeamTiti.

Melihat reaksi Coach Titi, Antonio pun merajuk dan meminta maaf kepada Coach Titi. Hati Titi DJ pun langsung luluh.

“Iya enggak apa-apa, inget loh, aku cuma becanda. Jangan baper ya” canda Coach Titi (01/07/22).

Berhasil tampil di panggung The Voice Indonesia membuat karir bernyanyi Antonio melesat tinggi. Kini ia mendapatkan banyak pengakuan dan apresiasi dari skill vokal yang dimilikinya.

Saat ini, keahlian skill bernyanyi membantu Antonio mendapatkan beasiswa dari kampusnya. Membuktikan potensi besar yang dimilikinya, Antonio kembali dengan skill vokal yang jauh lebih baik, aksi panggung yang lebih interaktif dan tentunya penampilan yang jauh lebih kece.

“Sekarang beda style, aku lebih suka yang sekarang” puji Coach Titi (01/07/22).

Tidak hanya Antonio, bintang asal Bogor, Abraham, berhasil mendapatkan 4 chairs dan membuat para Coaches terkagum – kagum hanya dalam waktu 3 detik saja. Suara dari Shafira, bintang berbakat yang tampil di episode 1 pun terdengar begitu lembut, powerful dan menyentuh hati hingga membuat Coach Armand, Coach Titi, Coach Isyana dan Coach Vidi Nino standing ovation.

Chiko, Grand Finalis dari The Voice Kids Indonesia Season 2 yang tampil minggu lalu juga berhasil membuktikan betapa mahalnya skill vokal yang ia miliki dengan mendapatkan 4 chairs dan juga pujian – pujian yang tak ada habisnya dari seluruh Coaches.

Para bintang The Voice All Stars lainnya juga tak ketinggalan menampilkan performance yang memukau Coach Armand, Coach Titi, Coach Isyana dan Coach Vidi Nino. Di panggung ketiga babak Blind Audition kemarin, #TeamIsyana kedatangan Maren asal Semarang dan Michelle Tan asal Batam, sedangkan #TeamArmand menyambut Charissa Faith asal Lombok dan Antonio asal Medan.

Aya asal Surabaya dan Icha asal Makassar berhasil tampil luar biasa dan masuk ke dalam #TeamTiti. Kia asal Medan, Gancar asal Purwokerto, Ferlita asal Bandar Lampung dan Abraham asal Bogor pun kembali memukau dengan vokal merdu mereka dan berhasil lolos bersama #TeamVidiNino.

Wah, enggak sabar dong ya, menunggu penampilan mengggugah dan momen – momen keren dari para bintang dan Coaches?

