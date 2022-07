SEOUL - Tim produksi Alchemy of Souls menanggapi rumor penggarapan bagian kedua drama tersebut. Yang mengejutkan, aktris Jung So Min yang menjadi pemeran utama dalam drama itu akan digantikan oleh aktris Go Yoon Jung.

Isu itu merebak ketika media lokal memberitakan bahwa syuting bagian kedua drama dengan 10 episode tersebut sudah dimulai dengan Go Yoon Jung sebagai pemeran utama wanita, menggantikan So Min.

Terkait pemberitaan tersebut, staf drama Alchemy of Souls mengaku, tak bisa berbicara banyak. “Karena hal itu bisa membuat kami membocorkan bagian pertama yang sedang tayang saat ini,” tuturnya dikutip dari Soompi, Selasa (12/7/2022).

Seperti staf produksi drama tersebut, Blossom Entertainment selaku agensi Jung So Min dan MMA mewakili Go Yoon Jung enggan bersuara terkait rumor tersebut. Mereka beralasan, hal itu akan membocorkan jalan cerita bagian pertama drama tersebut.

Saat konferensi pers promosi Alchemy of Souls, sutradara Park Joon Hwa mengungkapkan, drama itu akan terdiri dari dua bagian. Hal itu dilakukannya karena tidak bisa memasukkan semua elemen langsung dalam 20 episode.

Mengusung genre fantasi-romance, skenario Alchemy of Souls ditulis oleh Hong Sisters yang dikenal lewat sederet drama populernya, seperti Hotel del Luna, The Master's Sun, hingga My Girlfriend is a Gumiho. Drama ini berkisah tentang Nak Soo (Go Yoon Jung) yang jiwanya tiba-tiba bangun di tubuh Mu Deok (Jung So Min). Nasib mereka kejadian tersebut.