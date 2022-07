MEDIA streaming digital live TV dan Video On Demand (VOD) Vision+ tampaknya memang benar-benar ingin menyuguhkan yang terbaik bagi penikmat series. Hal tersebut bahkan turut didukung oleh Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ dengan berkolaborasi dengan Sinemaku Pictures dan merilis series baru berjudul 'Cinta Di Balik Awan'.

Serial yang dibintangi oleh Yasamin Jasem dan Arbani Yasiz ini diketahui baru saja meluncurkan tiga episode. Clarissa mengatakan bahwa 'Cinta Di Balik Awan' sendiri memiliki target yang hendak dicapai dalam penayangan di hari pertama.

"Kita akan rilis 3 episode, 2 free satu berbayar, harapannya dua dari episode yang free ini kita bisa mencapai 100.000 views on the first day," ujar Clarissa, ditemui di Plaza Indonesia, Kamis (7/7/2022).

Menurut Clarissa Tanoesoedibjo, jika target tercapai dengan mulus, rencananya original series garapan sutradara Umay Shahab dan produser Prilly Latuconsina tidak dirilis setiap minggu. Ya, lebih singkat dari itu, 'Cinta Dibalik Awan' bakal hadir setiap hari.

"Kalau itu tercapai kami juga akan merilis episode-episode selanjutnya secara daily. Kami ingin memberi customer kita the best dan siapa sih yang mau nunggu by weekly," lanjutnya.

Disinggung mengenai kemungkinan adanya lanjutan season original series 'Cinta Di Balik Awan' , Clarissa belum dapat memastikan hal tersebut. Pasalnya, semua akan ditinjau lebih dalam berdasarkan antusias penonton.

"Kita harus melihat data, kalau memang ini bagus dan disukai, karena memang sedikit eksperimental yah, pasti kita akan respon balik dan produksi season kedua," tutur Clarissa.

Clarissa Tanoesoedibjo lantas berharap agar masyarakat bisa menikmati series kolaborasi Vision + dan Sinemaku Pictures satu ini. Tak sekedar itu, Clarissa juga ingin 'Cinta Di Balik Awan' mampu menjadi preferensi bagi pihak produksi lain di luar sana. Hal ini mengingat series tersebut mengusung berbagai genre, termasuk pula romance dan thriller. Bagi Clarissa banyak karya romance-thriller yang masih kurang ber eksperimental.