JAKARTA - The Last Prank yang diperankan oleh Onadio Leonardo, Febby Rastanty dan Givina Lukitadewi. Kemudian, film How Are You Really? yang diperankan oleh Jeff Smith, Jihan Almira, dan Kevin Julio.

Film How Are You Really? Menceritakan tentang tokoh Rendra (27) yang berprofesi sebagai seniman tato memandang pernikahan sebagai sebuah omong kosong karena melihat Papanya selingkuh. Kecewa, Rendra meninggalkan orang tuanya dan membangun hidupnya sendiri dengan sifat yang semakin dingin dan pendiam. Hanya Mirah (26) perempuan bersuami pemilik toko bunga di seberang studio tato Rendra yang sejak awal pertemuan mereka selalu bersikap ramah membuat Rendra diam-diam jatuh hati.





Di sisi lain, suami Mirah yang bernama Wisnu (30) merupakan sosok pekerja kantoran yang berpenampilan rapi, ramah pada semua orang, dan romantis. Sampai suatu hari, Rendra melihat Wisnu berselingkuh dengan Ayang (26), perempuan penghuni kamar sebelah kos Rendra. Tidak tega melihat Mirah dikhianati Wisnu. Rendra akhirnya memberitahu Mirah tentang perselingkuhan Wisnu. Namun, Rendra kaget karena Mirah tahu perselingkuhan suaminya.

Rendra kalut dan pergi. Hingga dua tahun kemudian, Rendra telah berdamai dengan keadaan. Ia memaafkan orang tuanya. Rendra singgah ke sebuah toko bunga yang ternyata milik Mirah. Rendra masuk ke dalam toko dan disambut senyuman hangat Mirah.

Sementara itu, film The Last Prank mengawali cerita sejak video lamaran pranknya tidak sengaja viral setahun lalu, Wildan (Onadio Leonardo) dan Anneth (Febby Rastanty) memutuskan menjadi youtuber. Dan mereka memilih mengeprank pasangan sendiri sebagai konten, hingga bisa mempekerjakan Ghea (Givina) sebagai kreatif.

Demi bersaing dengan konten creator lain, Wildan sering membuat konten yang ekstrim padahal Anneth sedang mengandung 8 bulan. Anneth mulai lelah dengan segala konten mereka, namun Wildan yang keras kepala selalu bisa meyakinkan Anneth. Hingga suatu waktu saat sedang mempersiapkan acara baby shower anak pertama mereka itu, berbagai macam teror bermunculan.

Onadio Leonardo mengaku sangat senang bisa menjadi bagian dalam film The Last Prank. "Senang ya, mendapat pengalaman baru dan tantangan baru di film The Last Prank ini. Mudah-mudahan filmnya bisa menghibur, karena related dengan keadaan saat ini," katanya. Sementara itu, Jeff Smith yang beradu akting dengan Jihane Almira dan Kevin Julio, berharap film ini bisa ditonton banyak orang. "Semoga yang menonton puas, dan filmnya bisa ditonton oleh banyak orang," jelasnya. Film The Last Prank dan How Are You Really? akan tayang bersamaan, dan secara resmi bisa ditonton di KlikFilm, mulai tanggal 13 Juli 2022.