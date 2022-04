JAKARTA - Onadio Leonardo bicara blakblakan mengenai ketidaksukaannya terhadap selebgram Rachel Vennya. Onad menyebut citra religius yang dibentuk Rachel Vennya palsu.

Hal itu diungkapkan Onad ketika menjadi tamu dikanal Youtube. Tanpa banyak basa-basi, Onad langsung menjawab Rachel Vennya.

Pertanyaan untuk Onadio Leonardo saat jadi bintang tamu kanal YouTube Bacot Television. Mulanya, Onad ditanya selebriti yang menurutnya tidak disukai.

โ€œSiapa artis atau influencer yang menurut lo sampah banget?" kata seorang host kanal YouTube Bacot Television.

Setelah menjawab, Onadio Leonardo menilai image yang dibuat Rachel Vennya di media sosial adalah palsu.

"Rachel Vennya. Image yang dia build, it's fake bro. Image yang dia buat seolah-olah religius," jawab Onadio Leonardo.

Ketidaksukaan Onad kepada Rachel semakin menjadi-jadi ketika dia terseret kasus kabur dari karantina covid-19.

Rachel mendapat hukuman empat bulan penjara dengan masa percobaan delapan bulan dan denda sebesar Rp50 juta. Dia terbukti bersalah atas melakukan tindak pidana terkait karantina kesehatan.

"Lo punya uang kan? tapi lo enggak bisa suap orang buat kabur karantina. What kind of human are you," ungkap Onad.

Onad mengatakan sikapnya itu hanya penilaian pribadinya. Dia menganggap sikapnya hanya sebuah kritik.

"Ya, enggak apa-apa dong. Kan opini aja, lebih ke kritik sih," tutupnya.