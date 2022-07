JAKARTA - Iqbaal Ramadhan mengaku memiliki beberapa trauma, salah satunya saat berkendara sepeda motor. Ternyata mantan personil Coboy Junior itu sempat mengalami kecelakaan motor pada 2015 lalu.

Kecelakaan itu pun meninggalkan bekas luka di bagian tangan dan membuatnya trauma. Meski begitu, sebagai seorang aktor dia dituntut untuk melawan traumanya tersebut.

"Gue pernah kecelakaan motor, ada karakter yang mengharuskan gue bisa naik motor," ujar Iqbaal ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dikutip Minggu (3/7/2022).Â

Namun perlahan trauma tersebut bisa hilang melalui akting. Sebab karakter yang diperankannya memiliki keberanian untuk mengendarai sepeda motor.Â

"Kan yang punya ketakutan si Iqbaal. Tapi si karakter ini punya keberanian untuk melakukan sesuatu. (Proses penyembuhan) itu pasti," jelas pria 22 tahun ini.

Setelah berhasil menaklukkan rasa takut mengendarai motor, kini dia harus menaklukkan ketakutan lainnya. Bintang film Dilan 1990 tersebut mengaku memiliki fobia dengan ketinggian.

Pasalnya lewat film terbarunya, Mencuri Raden Saleh, Iqbaal diharuskan melompat dari gedung lantai 6.

Awalnya ia sempat ragu melakoni adegan tersebut, namun Angga Dwimas Sasongko selaku sutradara mencoba meyakinkannya.

"Pas mau adegan dia (Angga) rangkul gue 'lu takut tinggi enggak?' Jadi apapun jawabannya show must go on, gue punya fobia ketinggian tapi berhasil alhamdulillah," ungkap Iqbaal.