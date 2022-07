Kesuksesan dan hidup bergelimang harta tak selalu dirasakan oleh selebritis. Ada saatnya mereka harus mengalami kesulitan bahkan jatuh bangkrut.

Hal tersebut dirasakan oleh 5 artis Hollywood ini. Padahal mereka pernah menjadi artis papan atas dengan bayaran paling mahal.

1. Aaron Carter





Adik dari Nick Carter tersebut memulai kariernya sebagai penyanyi cilik pada akhir 1990an. Lagu-lagunya seperti I Want Candy dan Crush on You sukses besar di pasaran.

Dia pun menjadi idola para remaja saat itu. Di umur 18 tahun, ia bahkan sudah menghasilkan uang lebih dari USD200 juta. Namun kesuksesannya tak bertahan lama.

Kariernya perlahan hancur seiring berbagai masalah yang dibuatnya. Dia sempat tersandung masalah narkoba, ribut dengan pacar hingga mengalami gangguan kesehatan.

2. Lindsay Lohan  Aktris yang menjadi Hollywood A-list pada era 2000an ini memulai karier sejak ia masih usia 3 tahun. Namanya mulai naik daun saat membintangi film The Parent Trap pada 1998. Setelahnya ia sukses membintangi sejumlah film seperti Mean Girls dan Freaky Friday. Namun kesuksesannya kian meredup seiring masalah di hidupnya. Dia mulai dikenal sebagai tukang bikin onar, pengguna narkoba, dan ratu pesta. Ia juga sempat dituduh sebagai penderita kleptomania usai ditangkap polisi karena mencuri sebuah kalung seharga Rp33 juta pada 2011. Tak hanya itu, dia juga suka mabuk-mabukan dan sempat dinyatakan menjadi pecandu alkohol. Akibat berbagai tindakannya itu, pekerjaannya pun mulai berkurang banyak. Bahkan sejumlah produser film menjauhinya. 3. Mike Tyson

Mike Tyson sempat menjadi atlet dengan bayaran termahal di dunia usai kerap memenangkan pertandingan tinju pada era 1980an. Meski begitu, kariernya mulai hancur usai dia terjerat kasus pemerkosaan terhadap Desiree Washington. Atas perbuatannya itu, dia bahkan sempat dipenjara di Plainfield Correctional Facility, Indiana, Amerika Serikat. 4. Pamela Anderson

Usai membintangi serial Baywatch, Pamela menjadi artis fantastis. Ia pun dikenal sebagai bintang yang selalu berpenampilan seksi. Namun kesuksesannya meredup akibat tunggakan pajak. Dia pun harus membayar denda yang sangat mahal karena ulahnya. Dia mulai mengalami kebangkrutan seiring dengan kesulitannya melepaskan hidup glamor. Dia pun harus menjual berbagai aset pribadinya seperti dua rumah mewah yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat dan Australia. Masalah hidupnya semakin runyam usai dirinya bercerai dengan musisi Tommy Lee. 5. Chris Tucker Aktor 50 tahun ini terkenal melalui aktingnya bersama Jackie Chan dalam film Rush Hour. Lama berkarier di dunia seni peran, dia pun memiliki banyak harta. Meski begitu uangnya lama-lama habis dan dirinya memiliki utang yang menumpuk. Oleh karena itu, rumahnya yang bernilai USD6 juta di Florida harus disita akibat utangnya.