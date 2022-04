ARTIS Nikita Willy baru saja melahirkan buah hati pertamanya pada Jumat, 8 April 2022. Ia diketahui melahirkan di rumah sakit Cedars Sinai, Los Angeles, Amerika Serikat, dengan dibantu seorang dokter bernama Thais Aliabadi.

Uniknya, saat membantu istri Indra Priawan tersebut menjalani persalinan, sang dokter datang ke rumah sakit dengan mengenakan gaun dan juga sepatu hak tinggi. Sebab, kala itu sang dokter tengah menghadiri premiere The Kardashians.

"My doctor was in a TV show premier and I was ready to push. Best doctor ever!," tulis Nikita Willy pada unggahan fotonya sesaat usai putranya, Issa Xander Djokosoetono lahir ke dunia.

Unggahan tersebut membuat dokter Thais Aliabadi mengunggah ulang postingan itu di akun Instagramnya. Bahkan hal itu membuat para selebriti Hollywood, termasuk Kylie Jenner mengomentari unggahan foto kelahiran anak pertama dari Nikita Willy dan Indra Priawan.

"Haha you are so fantastic," tulis Khloe Kardashians.

"Real life hero," timpal Malika Haqq.

Sebagaimana diketahui, Nikita Willy melahirkan buah hatinya yang pertama melalui persalinan normal. Saat melahirkan, ia diketahui ditemani oleh suaminya, setelah sebelumnya menjalani induksi.

Bayi yang akrab disapa Baby Izz tersebut diketahui lahir dengan bobot 3 kg. Kini, Nikita Willy, Indra Priawan, dan sang putra dikabarkan sudah kembali ke kediaman mereka di salah satu apartemen di Amerika Serikat.

(van)