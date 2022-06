JAKARTA - Dhena Devanka mulai menata kembali kehidupannya pasca-bercerai dari aktor Jonathan Frizzy. Setelah menjual rumah lama dan pindah ke rumah baru, kini dia resmi melepas nama 'Frizzy' dari akun Instagram pribadinya.

Akun yang awalnya bernama @dhenafrizzy itu, resmi berubah menjadi @dhenaaldhaliadevanka, pada 27 Juni 2022. Ibu tiga anak itu mengaku lega karena butuh waktu setahun baginya untuk mengubah nama akun tersebut.

“Senangnya, nama akun di IG sudah resmi berubah!! Yeay, nama yang selama ini dipergunjingkan nonstop akhirnya mendapatkan titik terang,” ujar Dhena Devanka dikutip dari unggahannya, pada Rabu (29/6/2022).

Influencer 37 tahun tersebut mengaku, akan tetap membagikan berbagai hal tentang kesehariannya, kehidupan barunya sebagai ibu tunggal dalam mengurus tiga anak, pekerjaan, dan berbagai proyek kolaborasi.

“Jadi, jangan ada lagi yang bilang, ‘Ih, enggak malu ya masih pakai nama belakang (mantan suami) atau enggak move on deh’. Hei, stop. Jangan julid-julidin aku lagi. Akupun ingin sesegera mungkin ganti tanpa disindir-sindir,” tuturnya.

Dhena Devanka menambahkan, “Akhirnya, setelah 10 tahun memakai nama itu ya, jadi lega deh. Luar biasa, terima kasih Tuhan atas semua berkatMu.”

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari warganet. “Semoga semakin sukses dan segera menemukan tambatan hati baru yang lebih baik lagi, penyayang, setia, dan bertanggung jawab ya mom,” ungkap akun @say*dahb*nfar.

Sementara akun @*onta*32* mengingatkan agar wanita muslim tidak memakai nama suami. “Buat ibu-ibu yang muslim, jangan pakai nama suami kita ya. Tapi, gunakanlah nama ayah kita,” tuturnya.

Sejak menggugat cerai Jonathan Frizzy pada Agustus 2021, Dhena kerap didesak warganet untuk menghapus nama ‘Frizzy’ dari akun Instagram pribadinya. Kala itu, dia menjelaskan, perlu waktu untuk bisa mengubah nama akun.

"Tenang saja, lagi proses kok. Tapi karena akun saya sudah verified jadi harus direview (terlebih dahulu) oleh pihak Instagram and it's take time (membutuhkan waktu)," kata Dhena Devanka kala itu.*

