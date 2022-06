JAKARTA – Film atau serial yang diambil dari kisah nyata memiliki keunikan tersendiri bagi para pecinta film. Selain pesan moral yang kuat, pemirsa juga bisa melihat sisi tertentu dari suatu peristiwa yang ada di dunia nyata.

Sebagai platform OTT dengan berbagai genre konten, Vision+ menyediakan berbagai film dan series yang terinspirasi dari kisah nyata, special untuk masyarakat Indonesia, terutama para pecinta film dengan genre serupa.

Yang terbaru, ada original series terbaru berjudul Angel, yang menceritakan perjalanan karir seorang Brand Ambassador Esport, yaitu Angelica Anastasia. Kini, Angel dikenal sebagai Brand Ambassador EVOS Esports, salah satu tim e-sport terbesar se-Asia Tenggara.

Bagi pecinta musik, terutama fans musisi local, ada Orkes Semesta yang mengangkat kisah dibalik kesuksesan grup musik terkenal MALIQ & D’Essentials. Originals ini juga menampilkan kolaborasi dengan penyanyi terkenal Indonesia seperti Iwa K, Nassar, Lyodra, dan masih banyak lagi.

Vision+ juga memiliki serial documenter berjudul Beyond Creator: Indonesian YouTubers dan The Waves yang tak kalah menarik. Beyond Creator: Indonesian Youtubers menceritakan kisah dan pengalaman konten creator YouTube dari awal hype hingga saat ini, dengan cast berupa Cameo Project, LASTDAY Production, Nessie Judge, Kisah Tanah Jawa, dan masih banyak lagi.

Sementara itu, The Waves menceritakan fashion culture Indonesia, mulai dari produk distro, sneakers, denim, hingga local pride. Serial ini menghadirkan trendsetter Indonesia seperti Jejouw, Eddi Brokoli, Tirta Mandira, dan masih banyak lagi.

Dari segi film, ada Surat Kecil untuk Tuhan yang terkenal dengan cerita penuh harunya. Film ini mengisahkan sosok Gita Sesa Wanda Cantika atau biasa dipanggil Keke, seorang gadis pengidap kanker jaringan lunak pertama di Indonesia.

Selanjutnya, ada film biopik Indonesia berjudul Chrisye yang di perankan oleh Vino Bastian. Film ini menceritakan perjalanan musisi legendaris Indonesia, Chrisye dalam mengangkat karirnya dalam dunia musik. Bagi Anda pecinta film Korea, ada film biografi Anarchist from Colony yang berkisah tentang kehidupan aktivis revolusioner Korea Selatan, Park-yeol, yang diperankan oleh Lee Je-hoon. Ia mengorganisir kelompok anarkis bernama Heukdohoe saat Korea berada di bawah pemerintahan Jepang. "Film dan series yang diambil berdasarkan kisah nyata sangat banyak diminati masyarakat, karena identik dengan cerita yang penuh makna, penuh haru, dan membangkitkan emosi yang kuat. Oleh karena itu, Vision+ secara antusias menyediakan konten-konten tersebut untuk menginspirasi para pemirsa, sekaligus memberikan mereka konten berkualitas yang sarat akan pesan moral," ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+.