JAKARTA - Dea Ananda dan Andi Ariel Harsya tengah berbahagia. Mantan penyanyi cilik itu baru saja dikaruniai anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan.

Momen bahagia tersebut dibagikan oleh Dea melalui akun instagram pribadinya. Sang putri, yang bernama Sanne El-Azhar lahir pada Selasa malam, 14 Juni 2022.

"Tuhan telah memberikan serpihan surga kepada kami. Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa telah lahir dengan sehat dan selamat putri pertama kami, Sanne El Azhar, Selasa malam, 14 Juni 2022," tulis dia dalam akun Instagramnya, dikutip Kamis (16/6/2022).

Sederet potret yang dibagikan memperlihatkan detik-detik jelang proses persalinan sang penyanyi. Sampai akhirnya, pasangan suami istri tersebut dapat berfoto bersama putrinya dengan senyum bahagia.

Unggahan perempuan 36 tahun itu pun menuai berbagai komentar dari netizen hingga publik figur. Mereka memberi ucapan selamat dan doa untuk anak pertama Dea.

"Wah selamat Dea dan Aril semoga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua," tulis Riza Shahab.

"Aduh aku terharu lihat foto ini, sayang selamat untuk kalian berdua ya, Sanne sehat dan mamanya juga cepat pulih, peluk sayang untuk kalian, ikut bahagia," tulis Happy Salma.

"Selamat ya Dea, akhirnya trio kwek-kwek junior. Welcome to the world baby semoga cepat pulih untuk maminya. Semoga menjadi anak solehah ya babynya," tulis netizen.