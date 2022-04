ARTIS Dea Ananda dan suaminya, Ariel Nidji, saat ini tengah menanti kelahiran anak pertama mereka. Setelah menunggu selama kurang lebih 12 tahun, pasangan ini dikabarkan akan melahirkan dalam waktu dekat, mengingat usia kandungan Dea Ananda yang ditafsir mulai memasuki minggu ke-31.

Jelang persalinan buah hatinya, pasangan ini tampak mengungkapkan jenis kelamin calon anaknya. Melalui akun Instagram, keduanya terlihat membagikan video detik-detik pembacaan hasil pemeriksaan sang bayi.

"Hai kita sudah dapat soal gendernya di sini. Baru akan kita buka sekarang yah," ungkap Ariel Nidji sambil membuka amplop yang ada di tangannya.

Perasaan tegang tampaknya cukup dirasakan oleh pasangan suami istri ini. Namun, setelah mengetahui jenis kelamin calon bayinya, keduanya terlihat berteriak dan saling berpelukan lantaran bahagia.

Dalam video selanjutnya, pasangan ini pun terlihat memajang video saat mereka melakukan gender reveal. Ariel Nidji bahkan terlihat membakar smoke bomb yang berisikan warna pink, dan mengungkap bahwa Dea Ananda saat ini tengah mengandung anak perempuan.

"Kami bahagia menyambut kehadiranmu menjadi bagian dari keluarga ini. Love you & can't wait to see you ! Neng & Aing," tulis Dea Ananda pada keterangan video.

Video tersebut sontak dibanjiri dengan ucapan selamat dari para rekan-rekan mereka. Termasuk dari para netizen yang ikut berbahagia lantaran tak lama lagi Dea dan Ariel akan dikaruniai anak perempuan. "Yeaaaayyy ikut seneng ikut bahagia sehat sehat ya kamu dee," tulis Enno Lerian. "Alhamdulillah ya sist klo rezeki gak akan kmn ikut senang dg kebahagiaan kalian setelah sekian lama menanti kehadiran baby sehat2 ya bumil," kata netizen. "Ikut bahagia ngelihatnyaa..slmt ya kakak berdua..semoga dilancarkan persalinannya nanti..ibu dan baby nya selamat dan sehat..AMIN," timpal netizen lain.