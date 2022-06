JAKARTA - Film Satria Dewa: Gatotkaca bakal tayang di luar negeri. Jika tak ada aral melintang, film garapan Hanung Bramantyo itu bakal tayang di Amerika dan Kanada.

Well Go USA mengambil hak untuk mendistribusikan film Satria Dewa: Gatotkaca di Amerika Serikat dan Kanada. Hak itu meliputi bioskop, sampai ke Video on Demand.

Well Go USA adalah perusahaan distribusi film yang berbasis di Amerika Serikat dan banyak memegang hak distribusi atas film-film terkenal di dunia, seperti franchise IP Man yang dibintangi Donnie Yen, The Police Story yang dibintangi Jackie Chan, sampai ke film berbasi anime dan manga seperti Gintama karya sutradara Yuichi Fukuda.

Tony Vandeveerdonk, Executive Vice President Well Go USA dalam pesan videonya menyatakan, “Kami sangat senang bisa bekerja sama dengan Satria Dewa Studio untuk membawa film Satria Dewa: Gatotkaca ke penonton di Amerika Utara. Informasi untuk tanggal tayang, akan menyusul."

CEO Well Go USA, Doris Pfardrescher dalam pesannya, menyatakan sangat gembira bisa bekerja sama dengan Satria Dewa Studio untuk menayangkan film Satria Dewa: Gatotkaca di wilayah Amerika Utara.

Vice President Operation Satria Dewa Studio, Mochtar Sarman mengungkapkan, "Mendapatkan apresiasi dari negara-negara luar sungguh luar biasa. Mudah-mudahan, lewat film ini, superhero Indonesia bisa go internasional," harapnya.

Film Satria Dewa: Gatotkaca sedang ditayangkan di bioskop di seluruh Indonesia mulai tanggal 9 Juni 2022.

