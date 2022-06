JAKARTA - Film Satria Dewa: Gatotkaca telah tayang di bioskop Indonesia. Tak cuma di dalam negeri, film garapan sutradara Hanung Bramantyo itu juga direncanakan bakal tayang di Malaysia dan Amerika Serikat

Untuk Malaysia, Horizon Film Entertainment yang akan membawa dan menayangkan film Satria Dewa: Gatotkaca di sana. Pengarah Urusan Horizon FIlm Entertainment, Mohd Shahir Sulaiman bahkan menyempatkan datang dan hadir di Gala Premier Film Satria Dewa Gatotkaca, 6 Juni 2022 kemarin di Epicentrum XXI, Jakarta.





“Gatotkaca ialah sebuah karya yang segar dan memaparkan jalan cerita yang menarik, barisan pemain yang hebat seperti Rizky Nazar dan Yasmin Napper. Tidak kurang juga, dua sosok yang mempunyai ramai peminat di Malaysia, iaitu Yayan Ruhian & Cecep Arif Rahman,” ucap Mohd Shahir Sulaiman, “Kita rumpun yang sama. Berkongsi akar budaya, adat dan warisan. Kerana itu, cita rasa juga tidak jauh berbeda. Mencari persamaan, merayakan perbedaan,” sambungnya.

Well Go USA yang mengambil hak untuk mendistribusikan film Satria Dewa: Gatotkaca di Amerika Utara. Well Go USA adalah sebuah perusahaan distribusi film yang juga pemegang hak distribusi atas film terkenal seperti IP Man yang dibintangi Donnie Yen, The Police Story yang dibintangi Jacky Chan, sampai ke film Gintama karya sutradara Yuichi Fukuda.

CEO Well Go USA, Doris Pfardrescher, menyatakan sangat gembira bisa bekerja sama dengan Satria Dewa Studio untuk menayangkan film Satria Dewa: Gatotkaca di wilayah Amerika Utara. Vice President Operation Satria Dewa Studio, Mochtar Sarman mengungkapkan, film Satria Dewa: Gatotkaca juga mendapatkan permintaan untuk tayang di bioskop Amerika Utara.

"Mendapatkan apresiasi dari negara-negara luar sungguh luar biasa. Mudah-mudahan, lewat film ini, super hero Indonesia bisa go internasional," harapnya.

(aln)