JAKARTA - Artis Marshanda baru-baru ini mengaku tengah berjuang melawan penyakit tumor payudara yang diidapnya. Melalui sepenggal pesan, dia mengaku tak ingin terpuruk karena keadaan tersebut.

Itu diungkapkan Marshanda lewat akun Instagram pribadinya. Dia membagikan potret putrinya, Sienna Kasyafani tersenyum. Sementara dalam keterangan dia menyampaikan pesan menyentuh terkait kondisinya saat ini.

"Apapun keadaan kita, yuk ketawa-ketawa aja yuk!! Cari sumber kebahagiaan dan sumber keindahan dalam hidup. Karena 'what we focus on, grows'," tulis Marshanda, dikutip dari Instagram, Rabu (8/6/2022).

Bersama dengan keterangan, banyak warganet yang merasa tersentuh saat membaca pesan tersebut, sehingga mereka memberi dukungan kepada mantan istri Ben Kasyafani itu.

"Ya Tuhan.berikan Caca suka cita selalu, berikan yang terbaik dalam hidupnya. Amin," kata seorang netizen. "Tetap sehat, kuat, dan semangat ya cantik. You are a star," balas yang lain. "Caca,yang sabar ya sayang," imbuh yang lain. Sebagai informasi, Marshanda belum lama ini mengumumkan ke publik kalau dirinya mengidap penyakit tumor payudara pada 30 Mei 2022 lewat kanal YouTube miliknya. Dia mengaku, penyakit tersebut terdeteksi sejak setahun lalu. Demi kesembuhan, Marshanda memutuskan untuk berobat ke Singapura.