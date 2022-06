Jakarta- Penyanyi Niki Zefanya membagikan kabar bahagia. Dia akan menggelar tur tunggal di Kanada dan Amerika Serikat mulai 8 September mendatang.

Di menyampaikan kabar tersebut melalui unggahan akun Twitter miliknya. Terlihat dia memajang sebuah flyer tur tunggal yang bertajuk The Nicole Tour.

“Guess who’s finally going on her first solo headline tour! The Nicole Tour tickets on sale this Friday 6/10. 10 am local time," tulisnya di akun Twitter.

Penyanyi berusia 23 tahun itu menyebut tur ini merupakan salah satu impiannya yang akhirnya terwujud. Dia juga mengaku sudah tidak sabar untuk bernyanyi bersama para penonton yang hadir.

"Ah this has been the dream forever. I’ve been dying to sing & jump & scream & passively throw shade at exes with you & the fact that we’ll get to do that around this album too," lanjut dia.

Konser dari penyanyi yang tenar di dunia internasional dengan nama NIKI itu, akan dibuka di Vancouver, Kanada, pada 8 September mendatang. Tur akan ditutup di Los Angeles, California, Amerika Serikat, pada 22 Oktober 2022.

Kabar konser tunggal NIKI kembali membuat bangga warga Indonesia. Sebelumnya, dia menjadi penyanyi perempuan Indonesia pertama yang tampil di Coachella beberapa waktu lalu.

Penggemar dari Indonesia pun sudah tak sabar menunggunya untuk menggelar tur di tanah air.

“Hoping you would do an Indonesian tour,” tulisnya.

