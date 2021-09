JAKARTA- Dalam rangka merayakan perilisan Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings, Marvel Music/Hollywood Records dan Interscope Records merilis soundtrack resmi dari film Marvel ke-25, yang disutradarai oleh Destin Daniel Cretton.

Bekerjasama dengan 88rising yang merupakan agensi bagi para penyanyi Asia-Amerika, album tersebut tidak hanya menampilkan Keshi, 21 Savage, Rick Ross, hingga DJ Snake. Berjudul Shang-Chi dan The Legend of The Ten Rings: The Album, sejumlah artis Indonesia yang terkenal di kancah internasional, tampak ikut bergabung untuk mengisi soundtrack film yang menceritakan tentang tokoh pahlawan super pertama keturunan Asia dalam Marvel Cinematic Universe. Sebut saja NIKI, Rich Brian, dan Warren Hue.

BACA JUGA:

- Pamer Foto USG, Bibir Bayi Nathalie Holscher Curi Perhatian

- Jimin BTS Donasikan Rp1,2 Miliar untuk Pengembangan Vaksin Polio

Diminta untuk mengisi soundtrack film tersebut, Rich Brian, NIKI, dan Warren Hue tentu mengaku bahagia. Bahkan mereka merasa sangat terhormat saat terpilih menjadi bagian dalam pengisian soundtrack tersebut.

"Proyek ini merupakan salah satu momen berharga dalam karir saya. Untuk bisa menjadi bagian dari proyek besar di mana Anda merasa direpresentasikan dan dipandang sebagai artis Asia adalah mimpi yang menjadi kenyataan dan saya merasa sangat terhormat untuk menjadi bagian dari album ini," ungkap NIKI dalam press gathering Disney yang digelar secara virtual pada Rabu (22/92021).

"Berkolaborasi untuk album ini di awal karir saya, sungguh tidak bisa dipercaya. Sebagai penggemar berat Marvel, untuk berada di dalam album ini sebagai penyanyi Asia, merupakan hal yang sangat menyenangkan. Saya yakin proyek ini akan menginspirasi banyak seniman muda Asia lainnya juga," sambung Warren.

Sementara itu, NIKI dan Brian mengaku sempat merasa bahwa mengisi soundtrack Shang-Chi merupakan sebuah tantangan yang cukup berat bagi karir mereka. Terlebih, saat mereka tidak diizinkan untuk menonton film tersebut, saat melakukan penggarapan untuk soundtrack. Ya, mereka hanya diberikan cuplikan film dan diberi kebebasan untuk mengekspresikan potongan tayangan itu ke dalam sebuah lagu. Bahkan NIKI mencoba menggali lebih dalam tentang sosok Xu Xialing. "Saya merasa Destin memberi kami banyak kebebasan untuk melakukan apapun yang kami inginkan. Itu benar-benar organik dan seperti terserah kita (mau membayangkan) adegannya seperti apa, mood-nya seperti apa," ungkap Brian. "Kami belum menonton filmnya ketika membuat lagunya. Aku menggunakan imajinasiku dan merefleksikannya pada karakter perempuan dalam film," jelas NIKI. Di akhir sesi konferensi pers, Brian mengaku bahwa dirinya masih tidak percaya jika dirinya bersama NIKI dan Warren bisa menyumbangkan karya mereka dalam bentuk soundtrack film. Terlebih untuk tampil dalam salah satu soundtrack film karya Marvel Cinematic Universe. "Saya tidak percaya kami bertiga, seniman muda dari Indonesia, ada di sini bernyanyi di soundtrack Marvel," kata Rich Brian. "Ini menunjukkan bahwa apapun sangat mungkin terjadi dan saya tidak sabar untuk melihat apa yang bisa kita capai sebagai orang Indonesia di industri ini," tandasnya. Sebagaimana diketahui, ada 18 buah lagu yang menjadi soundtrack dari film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings yang resmi tayang hari ini, Rabu (22/9/2021) di jaringan bioskop seluruh Indonesia. Niki, Rich Brian, dan Warren Hui diketahui menyumbangkan suara mereka untuk sembilan lagu dalam album tersebut, sebut saja, Always Rising, Lazy Susan, Every Summertime, Foolish, Clocked Out!, Act Up,, Run It, Swan Song, dan Warriors.