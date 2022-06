JAKARTA - Pradikta Wicaksono atau Dikta salah satu penyanyi dan juga aktor yang memiliki paras tampan. Kemunculannya di media sosial selalu ditunggu-tunggu oleh kaum hawa.

Baru-baru ini, Dikta mengunggah sebuah video. Dalam video itu dia membeberkan kekesalannya, sebab kejantanannya diragukan karena memiliki rambut gondrong.

"Jarang banget gue speak up kayak gini.. tapi please dengerin aja sekali ini.. mulai lah jadi orang yang bijaksana.. thank you. #speakup," tulis Dikta dalam keterangan foto pada video berdurasi 60 detik itu, Selasa (7/6/2022).

Dikta merasa kesal karena kejantanannya diragukan gegara memiliki rambut gondrong. Keraguan sebagian orang tersebut membuatnya merasa bingung.

"Sebenernya nggak mengganggu sih, cuman gue bingung aja. Belakangan ini gue sering diragukan kejantanan gue, kelaki-lakian gue karena rambut gue gondrong," ujar Dikta dalam video tersebut.

Dia mengatakan kepada para netizen untuk tidak menghakimi dirinya yang berambut gondrong. Sebab banyak juga laki-laki gondrong tapi tetap jantan.

"Maksud gua, apa ya, nggak boleh tau nge-judge orang kayak begitu. Lu gondrong, tapi kalo laki ya laki aja. Nggak ngaruh nggak sih mau gondrong atau apa," sambunganya lagi.

Dikta mengaku dirinya sering dipanggil ‘mbak’ karena rambutnya gondrong. Mantan personel Yovie & Nuno itu menyinggung Tarzan para rocker sebagai contoh laki-laki gondrong yang terlihat tetap gagah. Dia meminta kepada netizen untuk tidak men-judge dirinya hanya berambut gondrong.

"Jangan lah suka ngecap orang atau nge-judge orang kayak begitu. Karena kan, apa ya, jangan lah. Ayo mulai dibuka pikirannya. Udah 2022, bentar lagi 2023, ayo dong kita sama-sama mengubah pikiran dan tidak men-judge orang," kata Dikta.

Namun di akhir video, Dikta justru ketahuan memakai daster saat membuat video. Itu yang menjadi alasan dia hanya mengambil video di bagian wajahnya saja. Unggahan tersebut pun mendapat respon dari para artis dan juga netizen lainnya. Mereka ikut ngakak dengan unggahan Dikta itu. “Tampol ya ta. Kesel gue udah serius nontonnya,” kata Audy Item. “Nyamainnya nggak sama tarzan juga sih kisanak,” kata Ivan Seventeen. “Gue kira serius bangke,” ucap Jevin Julian. “Kurang dikit lagi perlambaiannya,” ucap Pongki Barata.