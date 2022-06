JAKARTA - DJ Dinar Candy siap bertanding tinju dengan Nikita Mirzani dalam acara Holywings Sport Show (HSS) mendatang. Sebelum benar-benar bertanding, Dinar mengaku kekuatannya mungkin akan lebih usai hubungan asmaranya kandas.

Dinar mengaku, Ridho Ilahi telah memutuskan hubungan mereka melalui pesan WhatsApp. Gara-gara hal itu, dia memberi peringatan bahwa kemungkinan

"Kebetulan aku lagi diputusin. Gue diputusinnya lewat WA. Jadi mungkin kekuatannya gede," ujar Dinar Candy dalam jumpa pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Dinar pun telah melakukan persiapan sebelum melawan Nikita di ring tinju. Meski tahu rivalnya itu sering berolahraga, perempuan asal Cianjur, Jawa Barat itu, siap habis-habisan di pertandingan ini.

"Kalau aku sendiri sih udah prepare semua jadi buat ngelawan itu, aku mau ngehancurin idung dia. Aku juga udah siap idung aku bengkok juga," kata Dinar.

Dinar memastikan bahwa pertandingan ini bukan settingan, tetapi memang sungguhan. Meski mereka sudah meluruskan tak ada masalah pribadi sebelumnya, Dinar dan Nikita akan bertarung sungguh-sungguh dalam kesempatan ini.

"Jadi aku sebenarnya sama nyai ini, jadi banyak yang bilang gimik. Ya gimana ya aku ditandingi sama Nyai, ya aku mau lawan sekuat tenaga," katanya lagi.

Dinar dan Nikita bertanding dalam gelaran Holywings Sport Show (HSS) pada 12 Juni mendatang. Selain mereka, sejumlah selebriti lainnya yang ikut berlaga adalah Irma Darmawangsa VS Barbie Kumalasari, El Rumi VS Winson Reynaldi, Mario Lawalata VS Roy Ricardo, serta Sabian Tama VS Nicholas Sean.