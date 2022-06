JAKARTA - Nikita Mirzani membuat kehebohan dalam jumpa pers Holywings Sport Show (HSS) yang digelar Senin 6 Juni 2022 di Holywings Gatsu Club V, Tebet, Jakarta Selatan. Pasalnya, Nikita tiba-tiba mencium bibir rivalnya, Dinar Candy.

Hal ini dilakukan perempuan yang akrab disapa Nyai itu ketika mereka diminta maju di bagian depan panggung dan saling berhadapan. Setelah itu, Nikita dengan santai langsung meraih pipi DJ seksi tersebut dan mengecup bibirnya.

Memang Nikita pun sudah memastikan dirinya tak ada permasalahan pribadi dengan Dinar meski bakal bertanding tinju. Ia pun sesumbar menyebut perempuan asal Cianjur, Jawa Barat itu sebagai

"Dinar bukan lawan seimbang, tapi kalo bisa KO, itu menandakan bahwa kekuatan gue itu bisa dilihat di atas ring. Jadi mau berantem di sosial media ayo, di ring ayo," ujarnya.

Usai Dinar menyebut dirinya siap membengkokkan hidung Nikita saat adu jotos, aktris Nenek Gayung itu juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, melawan Dinar di ring tinju tak perlu banyak latihan.

"Siap bengkokin, hidung dia juga operasi. Persiapan kalau lawan dinar, latihan dua atau tiga kali, cukup," ujar Nikita.

Dinar dan Nikita bertanding dalam gelaran Holywings Sport Show (HSS) pada 12 Juni mendatang. Selain mereka, sejumlah selebriti lainnya yang ikut berlaga adalah Irma Darmawangsa VS Barbie Kumalasari, El Rumi VS Winson Reynaldi, Mario Lawalata VS Roy Ricardo, serta Sabian Tama VS Nicholas Sean.