JAKARTA - Nikita Mirzani tampaknya mendukung Mario Lawalata yang bakal bertanding tinju dengan Roy Ricardo di Holywings Sport Show (HSS) mendatang. Dia bahkan mengakui kehebatan stamina adik Oscar Lawalata itu.

Tepatnya ketika Mario disinggung masalah perbedaan usia dengan rivalnya. Kekuatan sang aktor yang berumur 42 tahun untuk melawan Roy yang berusia 33 tahun dipertanyakan.

Mario pun meminta Nikita Mirzani yang juga hadir dalam jumpa pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, menjawab pertanyaan tentang kehebatan staminanya ini. Tanpa ragu, aktris Comic 8 itu langsung melempar pujian dengan teriakannya dari jauh.

"Stamina kamu joss..!" ujar Nikita Mirzani.

Terlepas dari masalah perbedaan usia, Mario tampaknya yakin bakal menang melawan Roy di pertandingan tinju nanti. Sebagai bentuk perlawanannya, dia membawakan tong sampah di tengah-tengah panggung untuk melemparkan ledekan kepada adik Melaney Ricardo itu.

"Gua bawa hadiah buat lu (bawa tong sampah). Buat gua dia itu sampah, ngoceh mulu," kata Mario santai.

Roy kemudian membalas ledekan Mario dengan menyebutnya 'orangtua'. Bahkan menyebut rivalnya itu berkarier hanya sebagai artis figuran.

"Aduh orangtua, orang tua...gimik lo sampah banget. Kayak muka lo tuh sampah, badan gede doang, ngakunya artis kok figuran semua," ujar Roy.

Sean dan Sabian akan bertanding dalam gelaran Holywings Sport Show (HSS) pada 12 Juni mendatang. Selain mereka, sejumlah selebriti lainnya yang ikut berlaga adalah Irma Darmawangsa VS Barbie Kumalasari, El Rumi VS Winson Reynaldi, Mario Lawalata VS Roy Ricardo, serta Dinar Candy VS Nikita Mirzani.