JAKARTA - Seakan memberi isyarat bakal melepas status janda, pedangdut Cici Paramida mengaku tengah menjalin hubungan dengan seorang pria asal Turki bernama Ibas.

Itu diungkapkan Cici kala hadir mengisi bintang tamu salah satu acara televisi. Dengan malu-malu dia mengaku berpacaran dengan pria brondong.

"Dekat saja, on the way (pacaran) hehe," ujar Cici Paramida, dikutip dari tayangan Pagi-Pagi Ambyar, Kamis (2/6/2022).

BACA JUGA:Cerita Cici Paramida Pergoki Suami Selingkuh hingga Hadang Mobil hingga Terserempet

Lebih lanjut, Cici membeberkan usia sang kekasih yang terpaut jauh lebih muda darinya. "Enggak jauh bedalah sama Nassar, hehehe. Di bawah umur 30 tahun," katanya.

Disinggung soal kemungkinan menikah, Cici tak menampik. Kini, dia hanya bisa berpasrah pada jalan takdir.

"InsyaAllah, mudah-mudahan kalau Allah kasih jodoh, ya itu kan takdir ya, jodoh, maut, rezeki, semua kita serahkan pada Allah. Kalau rencana kayaknya belum dipastikan, biar mengalir jalani dulu," pungkasnya. Sebagai informasi, Cici Paramida sempat menikah dengan Ahmad Suhaebi di Masjidil Haram, Arab Saudi, dengan maskawin seperangkat alat salat dan uang tunai sebesar 1200 real. Baru tiga bulan menikah, Cici mengalami tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh suaminya. Itulah sebab dia menggugat cerai sang suami pada 17 Desember 2009.