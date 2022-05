SEOUL - Aktor Thirty Nine, Yeon Woo Jin dikabarkan akan membintangi drama baru Park Bo Young, Morning Comes to Psychiatric Wards Too. Kabar itu kemudian ditanggapi agensi sang aktor, Jump Entertainment.

“Dia masih mempertimbangkan tawaran untuk membintangi drama tersebut,” ujar agensi tersebut kepada SPOTV News seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (30/5/2022).

Sayang, tak ada detail terkait peran Yeon Woo Jin dalam drama tersebut. Namun jika sang aktor menerima tawaran tersebut, maka dia akan beradu akting dengan Park Bo Young, Lee Jung Eun, Lee Sang Hee, dan Im Jae Hyuk yang telah lebih dahulu mengonfirmasi keterlibatan mereka.

Drama Morning Comes to Psychiatric Wards Too akan digarap oleh Lee Jae Gyu, sutradara di balik drama populer All of Us Are Dead dan Beethoven Virus. Sementara kisahnya diadaptasi dari webtoon berjudul serupa karya penulis Lee RaHa.

Serial Morning Comes to Psychiatric Wards Too akan bercerita tentang seorang perawat bernama Jung Shi Na (Park Bo Young) yang bekerja di sebuah rumah sakit jiwa. Dalam versi webtoon, semua karakter, kecuali Shi Na, digambarkan sebagai hewan antropomorfik. Tujuannya agar pembaca bisa memandang setiap karakter secara objektif dan memahami rasa sakit mereka. Tak diketahui apakah sutradara Lee Jae Gyu akan memainkan karakter hewan antropomorfik ini dalam versi layar kacanya.