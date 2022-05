JAKARTA – Aktris Luna Maya kembali membuat heboh warganet setelah memamerkan momen kebersamaan dengan personel Super Junior, Choi Siwon. Video itu diunggahnya di media sosial, pada 28 Mei 2022.

Dalam unggahannya di Instagram, mantan kekasih Ariel NOAH itu membagikan sederet foto kebersamaan mereka. "Terima kasih atas makan siangnya, Choi Siwon," katanya, dikutip dari unggahan Instagram sang aktris, Minggu (29/5/2022).

Unggahan itu kemudian ditanggapi Boy William yang selama ini disebut memiliki kemiripan wajah dengan Choi Siwon. “Sama-sama,” ujar host Indonesian Idol itu di kolom komentar.

Lucinta Luna juga turut mengomentari unggahan itu dengan menuliskan, “Bawa pulang ke Indo mak.” Melihat komentar sang selebgram, Luna terlihat membalasnya dengan menuliskan komentar, “Waduh.”

Tak cukup sampai di situ, menikmati makan siang bareng aktor She Was Pretty tersebut. "Welcome to Seoul, Luna (Selamat datang di Seoul, Luna)," ujar Siwon dalam video itu.

Menariknya, pernyataan sang idol ditanggapi Luna Maya dengan sebuah gombalan. "Thank you, welcome to my heart (Terima kasih, selamat datang di hatiku)," katanya yang membuat Siwon kehabisan kata.

BACA JUGA:

Kepo Sosok Pacar BCL, Luna Maya Hampir Sebut Nama Ariel NOAH?

5 Artis Tanah Air Ternyata Dokter, Nomor 3 Pernah Jadi Jubir COVID-19



Interaksi Luna Maya dan Choi Siwon tersebut berhasil mencuri perhatian warganet di TikTok dengan 14 juta view dan lebih dari 2,3 juta likes. Video tersebut juga ramai dikomentari warganet yang berharap keduanya bisa berjodoh. “Mungkin kak Luna Maya ingin mengikuti jejak kak Maudy Ayunda (menikah dengan oppa Korea). 😘😍🫶🏻🤩☝🏻,” ujar seorang warganet. Lainnya menambahkan, "Yok, semakin dekat." Warganet lainnya berharap, pertemuan dengan Siwon bisa membawa sang aktris bertemu dengan idol dan boy group favoritnya, RM dan BTS. "Sudah ketemu Oppa Siwon, sebentar lagi ketemu Kim Nam Joon (nama asli RM)," ungkap seorang warganet. Ini bukan pertama kali bagi Luna Maya membagikan kebersamaannya dengan idol K-Pop. Saat menonton Festival Coachella pada akhir April silam, dia juga berinteraksi akrab dengan personel GOT7, Jackson Wang.* BACA JUGA: Luna Maya Ingin Cari Suami Korea, Minta Tips Langsung ke Lee Jeong Hoon Rezky Aditya Siap Tes DNA, Pengacara: Pihak Wenny Ariani Tawarkan Jual Putus