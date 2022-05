SEOUL - Nayeon, Tzuyu, dan Momo ‘TWICE’ dinyatakan positif terinfeksi COVID-19, pada 21 Mei 2022. Hasil itu diketahui setelah ketiganya tiba di Korea Selatan, setelah menyelesaikan promosi di Amerika Serikat.

Ketiga personel TWICE tersebut, menurut Allkpop, didiagnosa negatif COVID-19 sebelum berangkat dari Amerika Serikat. Hasil serupa juga mereka dapatkan saat menjalani tes PCR di bandara sebelum berangkat.

JYP Entertainment mengatakan, ketiga member TWICE tersebut mengalami gejala ringan COVID-19. Nayeon merasa kelelahan, sementara Momo dan Tzuyu mengalami batuk ringan.

“Saat ini, Nayeon, Tzuyu, dan Momo menjalani karantina mandiri sesuai protokol kesehatan yang berlaku di Korea Selatan. Mereka sudah mendapatkan tiga dosis vaksin COVID-19,” ujar agensi tersebut.

JYP Entertainment menutup unggahannya dengan permintaan maaf karena telah membuat penggemar khawatir dengan kondisi ketiga member tersebut. Agensi itu juga meminta fans untuk mendoakan kesembuhan ketiga personel tersebut.

TWICE diketahui merampungkan tur mereka di Stadion Banc of California, Amerika Serikat, pada 14-15 Mei silam. Mereka kemudian tampil di program talkshow The Late Show with Stephen Colbert, pada 18 Mei 2022.*

