Dahyun TWICE Debut Jadi Aktris Lewat Film Independen Sprint

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |19:30 WIB
Dahyun TWICE Debut Jadi Aktris Lewat Film Independen <i>Sprint</i>
Dahyun TWICE debut jadi aktris lewat film independen Sprint. (Foto: Dispatch)
A
A
A

 

SEOUL - Kim Dahyun, personel girl group TWICE akan debut sebagai aktris lewat film independen berjudul Sprint. Dia akan beradu akting dengan Ha Seok Jin dan Lee Shin Young yang juga mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam drama tersebut. 

“Dia menerima proyek tersebut dan saat ini sedang bersiap untuk syuting,” kata JYP Entertainment selaku agensi yang menaungi sang idol, seperti dikutip dari Sports DongA, pada Kamis (2/5/2024).

Film garapan sutradara Lee Seung Hoon itu berkisah tentang orang-orang yang selalu gagal di masa lalu mereka. Namun setelah melihat kembali perjuangan selama ini, orang-orang itu akhirnya menyadari nilai mereka. 

Walaupun tim produksi belum merilis karakter yang akan diperankan Dahyun TWICE, namun mereka sudah membocorkan peran yang akan dihidupkan oleh Ha Seok Jin dan Lee Shin Young. 

Dahyun TWICE debut jadi aktris lewat film independen, Sprint. (Foto: Marie Claire)

Halaman:
1 2
