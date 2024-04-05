Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

JYP Entertainment Konfirmasi Chaeyoung TWICE dan Zion.T Berpacaran

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |09:26 WIB
JYP Entertainment Konfirmasi Chaeyoung TWICE dan Zion.T Berpacaran
JYP Entertainment konfirmasi Chaeyoung TWICE berpacaran dengan Zion.T. (Foto: Dispatch)
SEOUL - Chaeyoung TWICE dan penyanyi Zion.T dikabarkan berpacaran. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi JYP Entertainment selaku agensi yang menaungi personel TWICE tersebut. 

“Chaeyoung dan Zion.T saat ini sedang berpacaran dengan perasaan positif. Mereka menjalani hubungan asmara yang saling mendukung satu sama lain,” kata agensi tersebut dalam keterangan resminya dikutip dari Soompi, pada Jumat (5/4/2024). 

Chaeyoung TWICE berpacaran dengan Zion.T. (Foto: Dispatch)

Menurut SWAY, hubungan Chaeyoung TWICE dan pelantun Yanghwa BRDG itu sudah berjalan selama 6 bulan. Mereka berkenalan lewat salah satu teman dan kemudian menjalin pertemenan sebelum akhirnya berpacaran. 

Tak seperti idol K-Pop pada umumnya, pasangan ini kerap bertemu secara terbuka dan menghabiskan waktu bersma. Hannam-dong dan Yeonhui-dong, dikabarkan menjadi tempat kencan favorit keduanya. 

