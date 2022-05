SEOUL - TWICE akan tampil di program talkshow The Late Show with Stephen Colbert, pada 18 Mei 2022, pukul 23.35 ET (19 Mei 2022, pukul 10.35 WIB). Ini merupakan penampilan perdana grup itu dalam program tersebut.

Sebelumnya, Nayeon cs pernah tampil dalam segmen #PlatAtHome dalam program tersebut, pada 2020. Namun untuk penampilan tersebut, mereka melakukan rekaman di Korea Selatan.

TWICE akan tampil dalam acara tersebut setelah menyelesaikan konser di Tokyo Dome, Jepang, pada 23-25 April 2022. Dengan begitu, mereka tercatat sebagai artis wanita internasional pertama yang menggelar konser selama 3 hari berturut-turut di venue berkapasitas 55.000 penonton tersebut.

Rekor serupa dibukukan Momo cs di Stadion Banc of California, Amerika Serikat, pada 14-15 Mei silam. Mereka menjadi artis K-Pop wanita pertama dan idol K-Pop kedua -setelah BTS- yang menggelar stadium concert di Amerika Serikat. Sementara itu, penggemar bisa lebih dekat dengan para member TWICE, setelah mereka masing-masing membuka akun Instagram pribadi. Sebagai unggahan perdana, semua personel mengunggah foto grup setelah menyelesaikan konser di Amerika Serikat.* BACA JUGA: Medina Zein Berontak Dibawa ke Rumah Sakit Jiwa, sang Ibu: Dia Bilang Saya Jahat