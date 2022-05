JAKARTA โ€“ Setelah bertahun-tahun menggarap film live-action, sutradara Hollywood kawakan David Fincher mencoba hal baru. Lewat serial antologi Love, Death, and Robots musim ketiga, David ciptakan sebuah film animasi pendek pertamanya.

Beberapa hari yang lalu, layanan streaming Netflix memberikan trailer perdana untuk musim ketiga dari serial Love, Death, and Robots. Bagi yang belum kenal, serial ini mengusung konsep antologi dengan cerita yang berbeda di tiap episodenya.





Di musim ketiga ini, Love, Death, and Robots akan menampilkan sembilan episode yang digarap oleh sembilan sutradara berbeda. Salah satu sutradara yang digandeng tim Love, Death, and Robots kali ini adalah David Fincher; sineas Hollywood yang tenar berkat film-film sekelas Fight Club, Zodiac, dan The Social Network.

Dalam serial antologi ini, David akan membawakan sebuah kisah berjudul Bad Traveling yang diadaptasi dari cerpen karya Neal Asher. Kali ini, David akan membawa para penonton mengikuti cerita para awak kapal sebuah kapal pemburu hiu yang bertemu dengan gurita raksasa kelaparan.

Sebagai proyek animasi pertama David, sang sutradara bekerjasama dengan Blur Studio yang sudah melanglang-buana di Hollywood; mengerjakan efek spesial dan animasi untuk film-film sekelas Avengers: Age of Ultron dan Sonic the Hedgehog.

Selain Bad Traveling, musim teranyar Love, Death, and Robots kali ini juga akan menghadirkan delapan cerita lain yang berjudul Three Robots: Exit Strategies, The Very Pulse of the Machine, Night of the Mini Dead, Kill Team Kill, Swarm, Masonโ€™s Rats, In Vaulted Halls Entombed, dan Jibaro.

Menjadi kelanjutan dari seri antologi yang dimulai tahun 2019 silam, musim ketiga Love, Death, and Robots akan hadir di layanan streaming Netflix mulai tanggal 20 Mei.

