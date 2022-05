JAKARTA – Sepekan setelah film Doctor Strange in the Multiverse of Madness tayang, aktris Charlize Theron akhirnya bagikan foto resmi dari tokoh misterius yang ia perankan dalam film tersebut. Sang aktris pun mengajak para fans untuk menyambutnya.

Peringatan: artikel ini mengandung spoiler film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Sejak pertama kali aktris Charlize Theron diumumkan hadir dalam film Doctor Strange ke-dua, para fans kerap berspekulasi soal tokoh mana yang akan ia perankan. Kini, lewat sebuah unggahan Instagram, Charlize secara resmi mengumumkan jawaban dari semua pertanyaan penggemar.

Mengunggah dua buah foto, satu foto wajah dan satu foto adegan, Charlize membubuhkan sebuah caption singkat yang sama misteriusnya dengan tokoh yang Ia perankan;

“Perkenalkan, Clea,” tulisnya.

Bagi yang sudah menonton Multiverse of Madness hingga akhir, tentunya sudah tak asing lagi dengan sosok ini. Hadir di adegan post-credits pertama, Clea mendatangi Doctor Strange di pinggir jalan dan mengajaknya terjun ke sebuah portal menuju dimensi kegelapan yang Ia buka.

Di komik Marvel, Clea adalah sosok penyihir dari ras Faltine yang dilahirkan di dimensi kegelapan. Diciptakan pada tahun 1964 silam, Clea dikenal sebagai keponakan dari Dormammu, iblis jahat yang pernah menjadi musuh utama di film Doctor Strange tahun 2016 silam.

Dalam komik, Clea adalah seorang penyihir, murid, sekaligus istri Doctor Stephen Strange, dan penerus utamanya sebagai Sorcerer Supreme.

Kemunculan singkat Clea tentunya berfungsi sebagai pembuka dari babak baru kisah Doctor Strange di MCU. Meski belum jelas kapan sang penyihir akan kembali ke layar lebar, setidaknya para fans kini punya gambaran bahwa Strange akan kembali berurusan dengan dimensi kegelapan dan iblis-iblis yang mendiaminya.

(aln)