Mulai bulan Mei ini, Marvel Cinematic Universe akan kembali ke layar lebar. Sebagai pembuka, Marvel hadirkan film Doctor Strange ke-dua yang bertajuk Multiverse of Madness.

Multiverse of Madness adalah sebuah sekuel dari film Doctor Strange pertama yang tayang 2016 silam sekaligus kelanjutan dari film Spider-Man: No Way Home yang hadir bulan Desember lalu. Kali ini, fokus utama cerita kembali berpindah pada Stephen Strange; si dokter bedah yang mendapatkan kekuatan magis setelah kecelakaan.

Usai membantu Spider-Man membuka dan menutup gerbang multisemesta, rupanya Stephen belum bisa kabur dari permasalahan dimensi lain. Kerap bermimpi buruk soal seorang gadis remaja, Stephen akhirnya bisa bertemu dengan sosok yang menerornya; America Chavez, seorang penjelajah multisemesta yang membutuhkan bantuannya.

Kedatangan America pun tak hanya membawa pertanyaan bagi Stephen, tapi juga masalah baru ke dunia MCU; kawan barunya itu sedang dikejar oleh iblis. Dan, satu-satunya orang yang mengerti soal iblis tersebut adalah Wanda Maximoff, mantan Avenger yang punya tendensi menjadi jahat.

Mampukah Stephen membujuk Wanda untuk membantunya serta mengalahkan sang iblis yang mengejar America? Atau malah ada sebuah konspirasi yang lebih besar di balik semua ini?

Dibintangi Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, dan memperkenalkan Xochitl Gomez, Doctor Strange in the Multiverse of Madness tayang mulai hari ini, 5 Mei 2022, di bioskop seluruh Indonesia.

