JAKARTA – Di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, aktris Elizabeth Olsen kembali berperan sebagai Wanda Maximoff yang mengarungi multisemesta bersama sang tokoh titular. Meski punya adegan bareng dua aktor tamu ternama, rupanya Elizabeth tak pernah benar-benar bertemu mereka.

Peringatan: artikel ini mengandung spoiler film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Berbeda dari penampilan sebelumnya, di film sekuel Doctor Strange kali ini Wanda Maximoff berperan sebagai seorang tokoh antagonis yang berusaha mencuri sebuah kekuatan. Di tengah perjalanannya melintasi multisemesta, Wanda dihadang oleh dua karakter cameo terbesar di film ini; Mr. Fantastic yang diperankan John Krasinski dan Professor X yang diperankan Patrick Stewart.

Meski sempat beradu kekuatan selama belasan menit di layar lebar, rupanya Elizabeth Olsen mengaku bahwa ia tak pernah benar-benar bertemu dengan dua aktor di atas.

“Meski aku membunuh mereka di film, sebenarnya aku belum pernah bertemu sama sekali,” ucapnya dilansir dari CBR, Selasa (10/5/2022), “keajaiban pembuatan film!”

Merupakan film ke-28 dari Marvel Cinematic Universe, Doctor Strange in the Multiverse of Madness menampilkan sang tokoh titular dalam petualangannya bersama America Chavez, gadis remaja yang punya kekuatan melintasi multisemesta. Harus menyelamatkan America dari sesosok iblis, Strange terpaksa meminta bantuan kepada varian-variannya dari dimensi lain.

Dibintangi oleh Benedict Cumberbatch sebagai Doctor Strange dan Elizabeth Olsen sebagai Wanda Maximoff, film karya Sam Raimi ini juga memperkenalkan Xochitl Gomez sebagai America Chavez. Multiverse of Madness kini sudah tayang di bioskop.

(aln)