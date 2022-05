JAKARTA – Di tahun 2022 ini, Doctor Strange dan Scarlet Witch akhirnya bisa bersanding di layar lebar. Meski dua tokoh ini debut di film dan tahun yang berbeda, Kevin Feige sang bos Marvel Studios rupanya sudah rencanakan pertemuan ini sejak awal.

Pada tahun 2015 silam, lewat film Age of Ultron, Wanda Maximoff berhasil debut di jagat MCU. Tak lama kemudian, di tahun 2016, Doctor Strange turut hadir di jagat sinema Marvel lewat sebuah film solo.

Meski dua tokoh tersebut punya jeda debut sekitar setahun, rupanya Kevin Feige sang bos Marvel Studios punya rencana besar untuk mereka berdua; sejak awal, Kevin sudah berniat untuk mengadu dua tokoh tersebut di layar lebar.

“Awalnya kami mau memperkenalkan Scarlet Witch di film Doctor Strange, tapi ternyata dia debut lebih awal,” ungkap Kevin dilansir dari ScreenRant, Selasa (10/5/2022), “sekarang akhirnya mereka bisa beradu kekuatan; ini sudah kurencanakan sejak lama sekali.”

Sepanjang eksistensi MCU di layar lebar, Scarlet Witch memang sudah sempat berbagi layar dengan Doctor Strange di beberapa film seperti Endgame dan Infinity War. Namun, film Multiverse of Madness ini menjadi kali pertama mereka berdua dipertemukan secara sengaja untuk beradu kekuatan sihir.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sendiri merupakan kelanjutan kisah Spider-Man: No Way Home, dimana sang tokoh titular harus bertemu dengan konsekuensi dari mantranya yang membuka gerbang multisemesta. Setelah bertemu dengan gadis remaja bernama America Chavez, Strange pun harus melintasi berbagai dimensi lain untuk melindungi kawan barunya.

Dibintangi Benedict Cumberbatch dan Elizabeth Olsen, adu kekuatan Doctor Strange dan Scarlet Witch kini bisa disaksikan di bioskop seluruh Indonesia.

