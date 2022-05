JAKARTA – Setelah membuka lebar gerbang multisemesta, Doctor Strange harus melintasi berbagai dimensi yang penuh kegilaan di film Multiverse of Madness. Lalu, setelah ini, Doctor Strange bakal bertualang kemana? Sang penulis naskah beberkan ide yang ia miliki.

Peringatan: artikel ini mengandung spoiler film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Bagi yang sudah menonton film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pasti sudah melihat adegan post-credits pertama dimana sang tokoh utama bertemu seorang perempuan misterius bernama Clea, tokoh yang muncul secara singkat itu mengajak Strange untuk masuk ke portal menuju dimensi kegelapan.

Menurut sang penulis naskah, satu ide yang akan dieksplorasi lebih jauh oleh Marvel Studios ke depannya adalah dimensi kegelapan itu sendiri. Kini Strange sudah punya bekal ilmu hitam Darkhold, tentu saja sang penyihir membutuhkan sebuah cerita dimana Ia berusaha mengendalikan kekuatan besar itu.

“Bagaimana kalau Doctor Strange mengungkap sisi gelapnya sedikit? Kami ingin Ia mencari cara untuk mengendalikan ilmu hitam yang kini Ia kuasai. Apalagi, dengan kemunculan Clea yang berasal dari dimensi kegelapan, Ia jadi punya alasan untuk mengeksplorasi kekuatan barunya,” ungkap Michael Waldron selaku penulis naskah dilansir dari CBR.

Debut di MCU lewat adegan post-credits, Clea merupakan tokoh penyihir yang punya hubungan erat dengan Doctor Strange. Debut di komik pada tahun 1964, Clea adalah makhluk magis yang lahir di dimensi kegelapan dan, dalam beberapa cerita, berhasil jatuh cinta hingga menikah dengan Strange.

Melihat kisah cinta Strange dengan Christine Palmer yang tampaknya berakhir di film Multiverse of Madness, ada banyak cara Marvel Studios bisa memberikan bumbu romansa baru di antara petualangan Doctor Strange dan Clea nantinya. Akankah Strange menemukan tambatan hati sembari menyusuri kegelapan di film berikutnya?

Simpan dulu pertanyaan itu untuk masa mendatang; sekarang, petualangan Doctor Strange melintasi Multiverse of Madness tengah tayang di bioskop. Film ini disutradarai Sam Raimi dan dibintangi Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, dan Xochitl Gomez.

